Nonni e nipoti insieme Maxi festa all’asilo nido

Nonni e nipoti insieme all’asilo nido, un incrocio di generazioni. L’arrivo all’asilo nido Bisciotti di tre ospiti della Rsa di Porta Parma, accompagnati dalla coordinatrice degli animatori Fabiola Lombardi e dall’animatrice Monica Trombella, ha dato vita a una mattinata diversa dal solito. I ’nonni’ hanno condiviso con i bambini il momento merenda, consegnando loro stessi lo spuntino del mattino. E poi disegni, musica, giochi e molto altro. Non hanno voluto mancare la vicesindaco di Pontremoli Clara Cavellini, la consigliera Matilde Marino e la coordinatrice della Coop CO.m.p.a.s.s. Carla Neri, che hanno partecipato insieme ai nonni dell’Rsa e ai più piccoli, alla bellissima giornata. Solo il primo di una serie di appuntamenti che educatrici dell’asilo nido e coordinatori dell’Rsa, in virtù dei molteplici benefici che incontri di questo tipo possono portare, hanno in mente di programmare nei prossimi mesi.

Un’idea messa in campo dai coordinatori delle due strutture e dalle operatrici, in virtù dell’avvicinamento di età così delicate ma nello stesso tempo così simili e che segue l’iniziativa già cominciata in occasione delle festività pasquali. "Mi ha fatto molto piacere partecipare a questa iniziativa – ha commentato la vice sindaco Clara Cavellini - che ho trovato interessante e costruttiva. Spero che ci sarà un proseguo". "Ho perso i miei nonni negli ultimi anni – ha aggiunto la consigliera Matilde Marino – E vedere i bambini così felici e gli anziani così partecipi mi ha riempito il cuore di gioia. Una di loro mi ha salutato dicendomi ’Mi hai ricordato la mia nipotina’".

