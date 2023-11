’Non uno di più’: sit-in davanti al Comune

Il Partito dei Carc, Massa Insorge e Rivoluzione Allegra invitano tutti a prendere parte all’evento di solidarietà e sensibilizzazione ’Non uno di più’, che si terrà oggi alle 17 davanti al Comune di Massa. ’Non uno di più’ è uno slogan che nasce come alter ego maschile del più noto ’Non una di meno’: "Abbiamo deciso di adottarlo specularmente – affermano i promotori dell’iniziativa – nel bisogno di fermare una volta per tutte la violenza di genere e impedire che nuovi carnefici si aggiungano al novero dei cittadini di sesso maschile che ogni anno si macchiano di gravissimi reati come lo stupro e il femminicidio. Siamo convinti che sia necessario un cambio di passo radicale. Ci si incontrerà per siglare un patto di interdizione delle dinamiche sessiste e di lotta alla violenza di genere in vista di una vera e propria assemblea pubblica sul tema".