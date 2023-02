"Non svendiamo il patrimonio L’ex Cat strategico per il rilancio"

Sulla vendita della palazzina ex Cat inserita nel piano di alienazione, interviene Leonardo Buselli, il coordinatore di Italia Viva. "Il Comune vuole svendere quel che resta dell’ex Cat – scrive – e la sindaca Serena Arrighi, gli assessori Moreno Lorenzini e Elena Guadagni ad oggi, non hanno mosso un dito per recuperare una delle zone più degradate di Avenza, un tempo sede di numerosi uffici tra cui il centro direzionale dell’ex Cat. All’interno dell’area insiste anche il cantiere chiuso e abbandonato da tempo, che avrebbe dovuto essere ristrutturato con i fondi del bando delle Periferie del 2016 per realizzare la sede della protezione civile. Il piano delle vendite dovrà essere discusso in consiglio comunale, ma intanto il Comune ha elencato le parti di proprietà comunale dell’edificio dell’ex Cat da vendere. Sarebbe auspicabile invece, al fine di mantenere il patrimonio in oggetto, che venissero messe in atto politiche di tipo ‘negoziale perequativo’, nell’esigenza di disporre di aree pubbliche da destinare a servizi, senza affrontare il carico finanziario necessario per la ristrutturazione. Considerato che la parte lato Sarzana era stata acquistata all’asta da una società privata, si potrebbero agevolare i proprietari privati, e sfruttare in concreto anche la ristrutturazione delle proprietà comunali da parte del privato. Italia Viva chiede alla Arrighi di non svendere questi spazi e di rilanciare questa zona, come auspicato dalla cittadinanza".