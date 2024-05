Non solo scuola Va’ dove ti porta il bus

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è partito. Il progetto didattico promosso da Autolinee Toscane è in piena fase di attuazione, dopo che a dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio scolastico, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 76 classi tra primarie e medie di tutta la Toscana. A Massa partecipano le classi della primaria V delle Grazie, VA-VB del plesso Ronchi, la V dell’Istituto comprensivo Staffetti, le classi IG e IID della media Don Milani e le classi IG e 3G della media Staffetti.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato a incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di ’bene pubblico’ per la collettività. Sono tre gli incontri che ogni classe segue con il supporto di operatori didattici qualificati.

La classe I G della media Staffetti è stata tra le prime a lavorare al progetto dopo che in aula è stato presentato agli studenti il servizio urbano della città e l’organizzazione dell’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. I ragazzi hanno poi potuto mettere in pratica quanto appreso: sono saliti sul bus della Linea 60, timbrando ognuno il biglietto, partendo dalla fermata posta davanti alla scuola e scendendo in piazza Betti a Marina di Massa passeggiando poi fino al pontile, proseguendo fino a piazza Bad Kissingen, per poi riprendere l’autobus sul viale Vespucci. Durante l’uscita gi studenti hanno colto l’occasione per ascoltare alcune spiegazioni sui punti di interesse che caratterizzano la linea 60: la chiesa di Nostra Signora della Misericordia e la villa della Rinchiostra. E’ stato approfondito il legame che Massa ha con gli scultori e gli artigiani, che da tutto il mondo vengono per apprendere i segreti legati alla lavorazione del marmo, osservando il monumento di Pino Castagna in piazza Bad Kissingen, si è parlato della moda della villeggiatura e delle colonie, per arrivare a parlare della città di oggi, del suo paesaggio, dei suoi capolavori nascosti e delle sue criticità, come lo stato della spiaggia. I ragazzi hanno realizzato una sorta di diario di viaggio attraverso le loro fotografie, dimostrando una partecipazione attiva e un atteggiamento di curiosità, riappropriandosi della città con scatti originali e selfie di gruppo. Nell’ultimo incontro gli studenti hanno lavorato sulle proprie competenze artistiche realizzando riproduzioni iconiche di quanto visto con i propri occhi lungo il percorso con il bus e con approfondimenti che hanno riguardato anche altri luoghi, come la chiesa di San Leonardo al Frigido.

"I ragazzi – dice l’insegnante Alessandra Scimia – hanno partecipato con molto entusiasmo al progetto. Per alcuni di loro utilizzare il bus è stata un’esperienza nuova. Una volta in classe hanno descritto le attrazioni della zona attraverso dei testi ed elaborato dei bozzetti, attività che hanno contribuito a sviluppare in loro un comune senso di appartenenza al territorio". Il materiale raccolto dalle operatrici didattiche di tutte le classi di Massa servirà poi per la realizzazione delle mappe cartacee del servizio urbano: disegni e testi saranno utilizzati, infatti, per decorare il retro delle mappe che saranno distribuite nella biglietteria di At, negli info point e nelle attività turistiche del posto.