"Non siamo la pattumiera della città"

"La montagna non è la pattumiera della città" Degrado e abbandono nell’entroterra massese: aumentano le discariche e i cittadini reclamano. "In tutti i paesi della montagna massese – comunica il comitato ’Una montagna da salvare’ - le discariche spuntano come funghi. A partire da Canevara, e anche Forno, dove i cassonetti sono diventati ormai una meta abituale per quelle persone che, in città, si ostinano a non fare la raccolta differenziata e non sanno dove portare i rifiuti. E così optano per le zone dove ancora si trovano i tradizionali cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Purtroppo, queste ’isole antiecologiche’ spesso si trasformano in vere e proprie discariche, così come sta succedendo a Poggio Piastrone dove i due cassonetti sistemati lungo la strada provinciale sono diventati un punto di smaltimento per ingombranti, materiale edile e ogni tipo di rifiuto. Situazioni analoghe si presentano un po’ in quasi tutte le frazioni montane, facilmente accessibili. "Arrivano con le macchine – sostengono alcuni residenti – e scaricano di tutto. E non è gente del luogo".