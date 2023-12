"Non si è riusciti a risalire ai nomi di chi diede l’autorizzazione"

Una decina di giorni fa, il consigliere Guido Dazzi di ’Fosdinovo in Movimento’, in relazione alla inagibilità dell’ambulatorio infiermieristico del presidio sanitario di Fosdinovo, che ha comportato la relativa attività trasferita a Caniparola, determinando disagi, aveva presentato un’interrogazione urgente. La risposta della prima cittadina di Fosdinovo, Camilla Bianchi, non è tardata ad arrivare ed è stata data l’altra sera nell’ultimo Consiglio Comunale. "In realtà, non ha voluto nemmeno affrontare l’argomento - afferma il referente – ed il presidente del Consiglio comunale mi ha consegnato la risposta scritta ed ha chiuso la seduta. Mi è stato risposto in merito che il secondo piano dello stabile è di proprietà dell’Asl e che le perizie dei lavori sono a carico dei tecnici di questo ente. Che sono intervenuti constatando lo ’sfondellamento delle pignatte’ da ripristinare con materiale fibro rinforzato e, appena individuata la ditta, procederanno con i lavori di ripristino. Inoltre - prosegue Dazzi - è scritto che gli scaffali che erano collocati nella zona oggetto dei lavori al piano sottostante, sono stati spostati in un’altra stanza. E che grande parte dell’archivio era già stato trasbordato nei primi mesi dell’anno corrente, precisando inoltre che vi era stata una presentazione della nuova collocazione dell’archivio stesso e del suo riordino nell’estate 2023 nella frazione di Tendola…"

"Per quanto riguarda chi ha di fatto dato disposizione di collocare il materiale archivistico del Comune nei locali sovrastanti il Cup ed il Distretto Sanitario - dichiara il consigliere Guido Dazzi - la risposta alla lettera è stata esattamente: ’non si è risaliti a chi ha disposto l’archivio nello stabile ex Pretura che, comunque, risulta già in quel luogo dal 2009’.

Roberto Oligeri