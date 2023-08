"Non può ricadere tutto sugli enti locali"

"È il momento di organizzare al meglio l’accoglienza altrimenti ricade molto sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni locali" ha detto ieri la sindaca di Carrara Serena Arrighi. "Constato - ha aggiunto - che non è un’emergenza ma un fenomeno storico che deve essere gestito in modo strutturale specie per quanto riguarda l’accoglienza successiva agli sbarchi". Ha sottolineato la "buona sinergia" con la Prefettura per la logistica e la Regione sui costi sociali. "Chiaramente tutto dovrebbe essere strutturato meglio e non lasciato alla buona volontà e buona capacità delle persone che operano sul territorio" ha concluso Serena Arrighi.