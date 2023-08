"Non possiamo curarci al pronto soccorso a Carrara: la storia di Giulia Hu"

CARRARA

"Giù le mani da oncologia. Non trasferitela al piano terra". Giulia Hu è la figlia di uno dei tanti pazienti del reparto del day hospital oncologico del quarto piano del Monoblocco, e come già altri è contraria al trasferimento del reparto nell’ex pronto soccorso per consentire i lavori di antincendio del Monoblocco. Giulia assieme al padre quel reparto lo frequenta da oltre un anno: accompagna il padre a fare la cura due volte al mese. Il suo papà è cinese e ha quasi 50 anni, Giulia invece è nata in Italia e ha trent’anni. Assieme alla famiglia la ragazza gestisce un negozio a Massa. Una bella famiglia che un giorno è stata colpita da una malattia, quella di papà Hu, e che lo staff del dottor Andrea Mambrini sta guarendo non solo con le cure, ma anche con l’atmosfera e l’amore che si respira nel day hosptal oncologico. "Trasferire i pazienti al piano terra equivale a ghettizzarli – racconta Giulia –, il morale è fondamentale e il posto dove vogliono trasferirli è una gattabuia. Il quarto piano e luminoso e colorato, è un ambiente molto bello e mio padre quando lo frequentaù è sereno. Trasferire i pazienti oncologici a piano terra è sbagliato perché si sentirebbero soli, e loro invece vogliono essere circondati dagli altri pazienti, come succede adesso. Il reparto del quarto piano è fantastico e nonostante noi si sia extracomunitari ci hanno accolto a braccia aperte e ci fanno sentire a casa. Per mio padre questo reparto è come una casa".

"La terapia è importante, ma lo è anche l’ambiente in cui viene fatta – prosegue Giulia –, il piano terra è buio e si vedono solo muri, e se ci saranno i lavori al Monoblocco i pazienti vedranno solo transenne. Quando accompagniamo mio padre al day hospital e c’è la musica o prende parte alle attività che vengono fatte lo vediamo felice, e noi siamo contenti di vederlo curarsi in quest’ambiente. Già curarsi in questi casi è una strada difficile, se ci mettiamo altre difficoltà reagire diventa difficile. La cosa migliore è che li trasferiscano al Noa, non in quel posto buio e isolato che è il piano terra". Alessandra Poggi