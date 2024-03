Non pagava il materiale edile. Giovane arrestato dai carabinieri

MASSA

Arrestato un 37enne in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Massa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 37enne italiano residente nel viareggino, il quale è stato indagato per i reati di furto aggravato e truffa.

Il provvedimento scaturisce dall’indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Massa che ha consentito di individuare il soggetto sopra indicato, già noto alle forze dell’ordine, quale possibile autore di furti e truffe ai danni di alcune rivendite di materiali per l’edilizia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo, in più occasioni e con analoghe modalità esecutive, si era presentato all’interno di alcuni esercizi commerciali ubicati tra le province di Massa Carrara e Lucca, per l’acquisto di vario materiale edile.

Dopo aver scelto la merce e caricato il proprio furgone si sarebbe allontanato senza pagare. In altre occasioni avrebbe raggirato gli esercenti con la falsa promessa di un successivo pagamento che non veniva onorato. Il danno subito dai vari commercianti ammonta a circa 30mila euro.

Dopo la notifica dell’atto, l’indagato è stato associato alla casa di circondariale di Lucca, dove si trova è tuttora in custodia cautelare in attesa di comparire dinanzi al giudice di merito ed esprimere le proprie motivazioni a difesa, udienza che si terrà nei prossimi giorni.