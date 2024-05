"Non ho nulla contro Baudinelli". Passa interviene sulle elezioni

"Non ho accusato nessuno, tanto meno Marco Baudinelli. Anzi io sono del tutto favorevole alla sua elezione a direttore dell’Accademia". Chi parla è il presidente Antonio Passa che conferma che non è stato lui a denunciare Baudinelli. Dopo la denuncia presentata dall’avvocato del docente, Isetta Barsanti Mauceri, che si è rivolta alla Procura della Repubblica, alla Corte dei conti e al Garante della privacy, il presidente Passa prende le distanze dal pasticciaccio sull’elezione del direttore dell’Accademia di Belle arti e spiega che "non ha mai sostenuto alcuna contrarietà all’elezione di Marco Baudinelli, di cui ha grande stima. Lungi da me prendere parti che non mi competono. Se dalle mie dichiarazioni fosse sembrato qualcosa di diverso significa che sono stato frainteso o che mi sono espresso male". Di fatto Passa aveva soltanto dichiarato che agli atti c’erano una denuncia presentata da un docente dell’Accademia che sosteneva di essere stato preso a schiaffi da Baudinelli con tanto di referto medico e che l’istituto avrebbe proceduto secondo il disciplinare per ascoltare le due parti in causa.

"Non sono mai entrato nel merito delle candidature – ha voluto precisare Passa – e la mia è una figura assolutamente terza". Così al momento, in attesa che i Baudinelli porti la sua versione dei fatti, si dovrà chiarire se l’insegnante sia stato aggredito, come ha denunciato, o, come sostiene lo stesso Baudinelli, supportato da due testimoni, se si sia trattato semplicemente di una bonaria pacca sulla spalla data alla macchinetta del caffè.

Intanto ieri il Tar è entrato nel merito della questione e, dopo aver ascoltato l’intero iter riferito dall’avvocato Barsanti Mauceri, e la versione dell’Avvocatura dello Stato, si è riservato di fare o un’ordinanza entro breve o una sentenza che è attesa nelle prossime ore. Il legale di Barsotti Mauceri ha riferito dei vari passaggi in cui il Tar ha dato ragione a Baudinelli ritenendo nulle le elezioni della direttrice Silvia Papucci in quanto senza titoli, del successivo ricorso della stessa Papucci al Consiglio di Stato che ha previsto nuove elezioni con ballottaggio. "Le nuove elezioni ci sono state – ha spiegato la legale – e il mio assistito ha vinto su Claudio Rocca che ha riportato zero voti. Tuttavia l’Accademia le ha ritenute nulle perché non si era raggiunto un quorum che in caso di ballottaggio non era necessario".