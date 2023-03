Non ci sono dottori per i cittadini "Le urgenze? C’è la guardia medica"

La concretezza dell’emergenza sta nell’angoscia di una donna di Massa, di certo non l’unica. Da ieri lei e il padre 85enne, invalido al 100 per cento, e con loro le centinaia di pazienti della dottoressa andata in pensione, sono rimasti senza medico, quindi senza assistenza. Nessuno li ha avvertiti. Lo hanno scoperto per caso telefonando all’ambulatorio per una necessità e si sono sentiti informare che dovevano cercare in fretta un altro medico. Che fare? L’Asl Toscana Nord Ovest ad ogni pensionamento o nuovo ingresso continua a rassicurare i “pazienti” sulla facilità di cambiare il medico di famiglia, tutto online, senza neppure dover andare allo sportello: c’è il portale Open Toscana; la app Toscana Salute della Regione, ci sono i totem PuntoSi, poi un indirizzo mail dedicata e un modulo online. Ma... mancano solo i medici.

Lo ha scoperto telefonando all’azienda sanitaria la donna. "Mi hanno risposto che a Massa e Montignoso non ci sono più medici con posti disponibili per nuovi assistiti – racconta –. Mi hanno detto che, forse, tra un paio di settimane, potrebbero arrivare nuovi medici. Ma mio padre prende 6, 7 farmaci salvavita al giorno, almeno una volta la settimana ha bisogno di farsi fare una ricetta. Mi hanno risposto di rivolgermi alla guardia medica, dalle 8 di sera al mattino dopo, tutti i giorni. Ma si può? Come è possibile lasciare centinaia di persone senza assistenza?" A “salvare“ la donna, il padre e gli altri pazienti ci hanno pensato i colleghi in studio con la dottoressa andata in pensione: si occuperanno loro delle urgenze e delle prescrizioni.

Ma la domanda la pongono ora alla Regione il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e il consigliere toscano Vittorio Fantozzi. Fratelli d’Italia. "La Regione deve garantire, in provincia di Massa Carrara, il servizio dei medici di famiglia!" scrivono nell’interrogazione urgente presentata al Governatore Giani e all’assessore Bezzini, ora alle prese anche con la ‘grana’ dei pronto soccorso sotto organico con sanitari costretti a turni massacranti e in stato di agitazione. "In provincia i medici di base hanno raggiunto il massimo dei pazienti previsti e viene negata la possibilità di ottenere un nuovo medico ai cittadini che ne fanno richiesta" denunciano Amorese e Fantozzi.

Sottolineano poi che "il medico di Medicina Generale svolge un ruolo essenziale nella prevenzione, nella cura e nella terapia delle patologie, in particolare per le persone anziane e deve garantire ai propri pazienti la continuità dell’assistenza sanitaria". "E’, però, sempre più diffusa la carenza di medici di famiglia e crescente la difficoltà nel garantire la copertura degli incarichi – continuano rappresentanti di Fratelli d’Italia –. La carente assistenza territoriale, con mancanza di medici di famiglia e taglio delle guardie mediche, è la conseguenza diretta della disastrosa situazione dei Pronto soccorso oberati dagli accessi, dove i pazienti sono costretti ad attendere ore ed ore anche in barella". Un “circolo vizioso” di carenze che è arrivato a stritolare personale sanitario e cittadini.

Emanuela Rosi