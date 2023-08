"Non c’è spazio per odio e violenza Democrazia e libertà i nostri valori"

Sconcerto e indignazione per quelle scritte d’odio e di violenza comparse sul muraglione che segnava la Linea Gotica di cui abbiamo dato notizia ieri. Frasi omofobe, razziste e naziste incise di rosso sul cemento in zona Muraglione, le reazioni di indignazione non si sono fatte attendere. Frasi, che negano la strage di Sant’Anna e inneggiano a nuova violenza, difficili da ignorare. E si sono levate subito voci di condanna per quelle parole e quei simboli che offendono la storia di una città come Carrara, medaglia d’oro al valore e alla resistenza.

"Carrara è accogliente, lo è sempre stata e sempre lo sarà in futuro – scrive la sindaca Serena Arrighi –. Martedì 196 persone, tra donne, uomini e bambini in fuga da guerra e fame sbarcheranno a Marina e noi, assieme a tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, la protezione civile e tanti volontari saremo pronti a fare il nostro dovere. Si tratta di un compito non semplice che richiede l’impegno e il sudore di tantissime persone, ma sono certa che tutti assieme anche questa volta riusciremo ad accogliere queste persone come meritano, con professionalità e umanità. Sono questi concetti che ci tengo a ribadire con particolare forza oggi dopo aver letto la notizia che su un muro della nostra città sono comparse frasi indegne della storia di Carrara e dei carrarini e le quali a nome di tutta la cittadinanza voglio condannare con fermezza".

Un gesto definito "squallido e vigliacco" lo definisce Alessandra Nardini, assessora regionale Toscana all’istruzione e alla cultura della memoria. "Qui non c’è e non ci sarà mai spazio per rigurgiti nazifascisti, omofobia, razzismo, discriminazioni, odio e violenza" scrive. Colpisce quella scritta vergata in rosso che nega l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema del quale il 12 agosto scorso è stata celebrata la ricorrenza con una cerimonia alla quale Alessandra Nardini ha partecipato in rappresentanza della Regione. "La Toscana, insieme all’Emilia Romagna, è stata una delle terre più martoriate in quella sanguinosa estate del ‘44. I valori in cui ci riconosciamo sono quelli della Resistenza, sono antifascismo, democrazia, libertà, uguaglianza, pari opportunità, solidarietà – commenta – . Sono questi valori che cerchiamo di trasmettere alle giovani generazioni nelle nostre scuole. Sui quei monti i nazisti, insieme ai fascisti collaborazionisti, scrissero una delle pagine più atroci e vergognose della storia. Non ci può essere spazio per il negazionismo e il revisionismo. Mi preoccupa il clima che si respira nel nostro Paese con la legittimazione o la sottovalutazione, talvolta, di queste posizioni".

Duro anche l’intervento di Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil. "Ho dovuto rileggere incredulo quelle scritte più volte – scrive il sindacalista –. Il nostro territorio ha visto la guerra, ha visto il passaggio della Linea Gotica, ha visto partigiane e partigiani combattere per liberare la nostra città, la nostra Provincia e non solo. Quelle donne e quegli uomini ci hanno lasciato un eredità da custodire e onorare ogni giorno: libertà, democrazia, giustizia sociale, uguaglianza. La nostra è la città delle donne del 7 luglio, dell’eccidio di Bergiola, del partigiano Giorgio Mori, di tanti e tante altre che come lui scelsero la parte giusta della storia". "Siamo una terra che non ha mai dimenticato – conclude Del Vecchio –, che ha nutrito con la Memoria i suoi anticorpi. A Carrara non c’è spazio per rigurgiti nazifascisti, omofobia, razzismo e odio, per chi delira su fatti che hanno insanguinato il nostro Paese anche negli anni recenti e seminato dolore. Quelle scritte non ci rappresentano".

Alessandra Poggi