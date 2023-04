Nomine e incarichi a palazzo Un altro dirigente in Comune Un professionista ad hoc per il Pnrr

di Daniele Rosi

In arrivo un nuovo dirigente in Comune per i progetti del Pnrr. Dopo la nomina della dirigente alla Cultura Cinzia Compalati, la sindaca Serena Arrighi annuncia l’ingresso di una ulteriore figura dirigenziale da inserire in organico. L’organigramma rinnovato prevede la creazione temporanea di un settore creato ad hoc per la realizzazione del Pnrr, come spiegato dalla stessa sindaca nella commissione Affari generali presieduta da Sirio Genovesi, in cui è stata illustrata la nuova struttura gestionale deliberata dall’amministrazione.

"Il numero di dirigenti è già al massimo possibile – ha spiegato Serena Arrighi, che tra le sue deleghe ha quella delle risorse umane – ma la normativa Pnrr ci consente di avere un altro dirigente a tempo determinato, che finirà il suo incarico con l’attuale scadenza prevista per il Pnrr, il 31 dicembre 2026. Il Comune ha progetti Pnrr su sociale, informatica e lavori pubblici. Avendo il settore tecnico-urbanistico dei lavori pubblici, scarso organico rispetto alle necessità, ho ritenuto che la cosa più utile fosse creare un nuovo dirigente ai lavori pubblici e Pnrr". E’ stato inoltre deciso di riallocare alcune funzioni strategiche come personale, tributi, entrate diverse e lavori pubblici, in settori differenti da quelli storici; l’idea è favorire il principio di rotazione previsto dalla legge in materia di trasparenza.

La riorganizzazione della macchina comunale prevede l’introduzione di un livello intermedio di coordinamento degli uffici, con l’istituzione di una nuova struttura di media dimensione: il servizio. La sindaca si è poi concentrata sulle tempistiche e le modalità che hanno portato all’approvazione della delibera. "Abbiamo fatto quanto previsto dalla legge nazionale – ribadisce Arrighi – e mandato copia ai sindacati a inizio marzo. Per motivi organizzativi interni era necessario che si arrivasse ad avere la nuova organizzazione entro la fine del mese scorso. Ho avuto un confronto con rsu e sindacati di categoria e mi sono presa l’impegno a calendarizzare ogni due mesi un incontro fisso con i sindacati per parlare della situazione interna". La nuova struttura del Comune è suddivisa in dieci settori, con la novità del settore 5 ‘lavori pubblici e Pnrr’ a cui aggiungere: settore 1 ‘affari e servizi generali’, settore 2 ‘risorse umane, finanziarie e societarie’, settore 3 ‘attività produttive e servizi educativi scolastici’, settore 4 ‘cultura e turismo’, settore 6 ‘servizi tecnici’, settore 7 ‘governo del territorio’, settore 8 ‘ambiente e marmo’, settore 9 ‘servizi sociali e politiche abitative, e settore 10 ‘polizia locale, sicurezza, mobilità’.