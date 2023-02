Nomine di Nausicaa, Ferri attacca

CARRARA

"La nomina di Valenti a presidente di Nausicaa è un problema politico, non giuridico". Questo il parere del consigliere Cosimo Ferri in merito alla recente nomina del nuovo cda della multiservizi. "La soluzione pensata dall’amministrazione comunale per il rinnovo solleva alcuni interrogativi – sostiene Ferri -. E’ noto che Valenti abbia ricoperto la carica di sindaco nel collegio sindacale di Cermec, società che opera nello smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. In tale veste è stato reso destinatario di un’azione di responsabilità esercitata da un creditore di Cermec, unitamente ai componenti del consiglio di amministrazione e agli altri membri del collegio sindacale della società, innanzi al Tribunale di Firenze nella sezione specializzata in materia di impresa, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lamentata violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale". "Come si evince dalla sentenza – prosegue Ferri - la vicenda processuale si è definita con una rinuncia agli atti da parte del soggetto danneggiato nei confronti del dottor Valenti a seguito del perfezionamento di una transazione. Non esiste quindi un problema giuridico, la vicenda è chiusa con un accordo tra le parti; ma chiedo alla sindaca se abbia valutato questo aspetto dal punto di vista dell’opportunità, e se abbia approfondito il tema della transazione che certamente è un atto tra privati ma che non esime la sindaca da una valutazione politica". Il consigliere Ferri chiede inoltre come la sindaca intenda valutare il rapporto tra Cermec e Nausicaa che, a suo parere, deve essere ben chiaro e distinto. "Ci racconti i motivi delle scelte – ribadisce il consigliere - escludendo che ci siano cause d’incompatibilità o opportunità. La sindaca dica che nessuno dei designati abbia avuto rapporti professionali con Nausicaa o con professionisti con un ruolo in società. Chiediamo quale mandato abbia dato alla nuova governance sui temi di questi mesi su Nausicaa".