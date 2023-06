“Nomadi digitali“ visitano Torrano Il paese vuole convincerli a restare

di Natalino Benacci

Lavorare da remoto col pc mentre si gira il mondo. Questi sono i nomadi digitali, freelance che lavorano dove e quando vogliono. Nei giorni scorsi sono arrivate 7 giovani professioniste in Comune, provenienti da Germania, Olanda, Usa, Australia e Argentina: si fermeranno 3 settimane, una permanenza organizzata sulla piattaforma Agaia (https:agaia-coliving.com) con l’aiuto della Cooperativa di Torrano, che ha lanciato un progetto per rigenerare la frazione. Lavoro flessibile e felice, è la filosofia dello smart working. Ma ci sono posti speciali per trasformare questo in un sogno. La Lunigiana è uno di questi. Pontremoli è da anni nell’elenco dei “villaggi nomadi digitali“, grazie al progetto Start working che ha fatto registrare la presenza di 34 worker di 8 nazionalità (Usa, Nuova Zelanda, Spagna, Irlanda, Brasile, Estonia, Messico e Italia) giunti a Pontremoli per periodi più o meno lunghi. Di questi 14 sono stabili a tempo indeterminato: c’è chi si occupa di innovazione digitale nella sanità, di sviluppo web, di consulenza sulla sostenibilità, di arredamento d’interni, di biodiversità. Alcune famiglie hanno trovato servizi per la frequenza scolastica dei figli e appena arrivati hanno potuto iscrivere i figli a scuola. Le nuove arrivate hanno già incontrato i loro colleghi storici e i soci della cooperativa di Torrano.

"E’ stato uno scambio di esperienze - spiega Maurizio Rossi, vicepresidente della Cooperativa -. Noi vogliamo creare iniziative per bloccare lo spopolamento. Se non facciamo qualcosa tra pochi anni qui non ci sarà più nessuno. La nostra è una cooperativa di comunità: si possono occupare di turismo, edilizia, agricoltura, lavoro. Stiamo completando la struttura che ci permetterà di operare: una trattoria e due monolocali per l’ospitalità dei turisti. In più vorremmo organizzare un altro tipo di attività turistica avventurosa in un castagneto di cui abbiamo la conduzione. Lì c’è un casone che abbiamo sistemato: possiamo ampliare l’accoglienza. Abbiamo però bisogno di qualche mese". In attesa di insediarsi a Torrano le new entry hanno trovato posto in un agriturismo dove c’è la fibra: il collegamento veloce a internet è fondamentale per intercettare i turisti. "Purtroppo a Torrano non l’abbiamo ancora: speriamo che si possa avere al più presto" aggiunge Rossi. Le worker hanno contattato la Cooperativa attraverso Anja, tra le fondatrici di Agaia, che dopo anni di consulenza si è convertita a soluzioni per vivere in armonia col pianeta ed è socia della Cooperativa.