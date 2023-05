"Noi siamo sereni E’ stata un’occasione di importante crescita"

"Un risultato che accettiamo con sportività". Positiva la reazione del candidato civico Andrea Barotti, che racconta di un percorso bello ed entusiasmante quello della campagna elettorale. Ma è convinto che serviranno comunque alcune riflessioni interne al suo gruppo dopo il basso numero di voti ottenuto alle urne. "E’ stata un’occasione anche di conoscenza di alcune problematiche della città, che sono state studiate e approfondite – ha spiegato Barotti – anche se purtroppo il risultato delle urne parla chiaro: qualcosa non ha funzionato". "Abbiamo messo tanto impegno in questa campagna elettorale e sono sinceramente dispiaciuto per i ragazzi della lista civica – ammette –. Forse abbiamo toccato alcuni temi nelle nostre proposte che si sono dimostrati poco sentiti dagli abitanti di Massa, e lo abbiamo pagato alle urne. Voglio però vedere il bicchiere mezzo pieno: accettiamo sportivamente quello che i massessi hanno deciso. E’ stata un’esperienza di crescita". Riguardo eventuali alleanze o indicazioni di voto al secondo turno, Barotti ha al momento preferito non sbilanciarsi, rimandando il discorso ai prossimi giorni quando deciderà il da farsi attorno a un tavolo con il gruppo della sua lista civica.