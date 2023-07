"Noi operatori lavoriamo in condizioni critiche"

La raccolta dei rifiuti in città nelle ultime settimane sembra aver subito un rallentamento operativo evidente. Se sulle ‘cause’ si dividono le analisi, tutti però difendono l’operato dei lavoratori che si ritrovano in trincea, a lavorare con molta difficoltà, e spesso nel mirino degli utenti. "È un momento di criticità – scrive l’operatore Asmiu Carlo Gervasi, portavoce di un gruppo di colleghi – , ci troviamo a lavorare con parecchie difficoltà, sia organizzative, di riassesto che logistiche. In più a Massa in estate l’utenza raddoppia fra turisti campeggi". I carichi di lavoro e il caldo terribile di questi giorni rendono ancora più difficile la situazione.

"Gli operatori – sottolinea – cercano di fare miracoli, sopperendo con più sacrificio e senso civico alle varie mancanze. Si sale su mezzi alle 13 del pomeriggio con 35 o 40 gradi: è devastante. Mezzi a volte non idonei, piccoli, inadeguati, lenti o con altre problematiche. In officina i ragazzi fanno l’impossibile per mantenere operativi i mezzi". Difficoltà acuite dalla folla, che sul lungomare rende il percorso a ostacoli, e dal caldo che agita gli animi. "Persone che ogni giorno ci insultano e minacciano – racconta – perché facciamo notare magari la non conformità del rifiuto o saltiamo un sacchetto o un bidone dopo averne raccolti anche 200". Una citta sporca non per colpa degli operatori Asmiu, sottolineano nella lettera, ma "dell’inciviltà e del menefreghismo di molti cittadini" che dovrebbero essere multati. E chiedono "rispetto e il giusto riconoscimento perchè in questa fase critica noi, i nostri superiori, chi organizza il servizio, i capi, tutti, cerchiamo di lavorare al massimo, per dare il miglior servizio alla città".

Per l’opposizione, invece, la responsabilità dei disservizi è delle scelte del sindaco e lo evidenziano in un’interpellanza i consiglieri Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole di ‘Massa è un’altra cosa’ che descrivono una città "sporca, mal tenuta e priva di una gestione dei rifiuti all’altezza". Puntano l’indice in particolare sui mancati sfalci anche in zone centrali dove la "sterpaglia non consente il normale transito sui marciapiedi, il passaggio in parchivarco, l’utilizzo di panchine, la visione di semafori lampeggianti".