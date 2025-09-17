"Noi non voteremo". Frana: cresce la protesta a Noceto e Castelpoggio

Si sentono traditi i residenti di Castelpoggio e per questo non andranno a votare alle regionali. Dopo la frana provocata dal maltempo della scorsa settimana, che ha di fatto isolato dalla città Noceto e Castelpoggio, Barbara e Giovanna Vaira a nome dei 400 residenti, senza troppi giri di parole dicono che puniranno i vari amministratori disertando le votazioni. Secondo i residenti l’emergenza non solo non è stata gestita con il dovuto interesse, ma in tutti questi anni sono stati ignorati i numerosi appelli sulla messa in sicurezza della strada. Barbara e Giovanna Vaira la loro amarezza l’hanno messa nera su bianco scrivendo una lettera al presidente della Regione Eugenio Giani, al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, e alla sindaca Serena Arrighi.

"Vi scriviamo in qualità di cittadine e di elettrici del seggio di Castelpoggio Noceto - si legge nella missiva a firma delle Vaira -, per esprimere la nostra più profonda delusione e rabbia per la gestione irresponsabile e arrogante della situazione che sta isolando le nostre comunità per una frana. Lo smottamento era stato tempestivamente segnalato alle autorità competenti, ma la risposta ricevuta è stata un’incredibile mancanza di attenzione, che ha liquidato il pericolo come inesistente. L’emergenza che stiamo vivendo non è frutto di un evento imprevedibile, ma la conseguenza diretta di una mancata prevenzione. Per anni, la pulizia dei fossi e dei canali di scolo non è mai stata effettuata, nonostante l’evidente necessità. La beffa più grande, oltre al danno, è stata ricevere in questi giorni i bollettini di pagamento per un servizio che non è mai stato svolto. Solo ora, dopo che i buoi sono scappati, si è intervenuti per stappare i canali, un’azione tardiva e insufficiente - prosegue lo scritto -.

La sensazione è che i cittadini siano sempre chiamati a pagare di tasca propria per i propri errori, mentre le amministrazioni, quando sbagliano, non rispondono mai delle loro responsabilità. Avevamo avvertito, avevamo segnalato, ma la nostra voce è stata ignorata. Non escludiamo una class action contro gli amministratori locali per i danni morali e patrimoniali che con la loro negligenza hanno provocato all’intera comunità. Per questi motivi e con un profondo senso di tradimento, desidero informarvi che per la prima volta nella nostra vita - conclude la lettera - non parteciperemo alle elezioni regionali del 12 ottobre. Non saremo le uniche a compiere questa scelta: speriamo che gli oltre 400 elettori del seggio di Castelpoggio e Noceto facciano lo stesso, per dare un segnale forte e inequivocabile del nostro sdegno. Un’amministrazione che non ascolta i suoi cittadini e non si prende cura del proprio territorio perde il diritto di rappresentarli".