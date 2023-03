’Noi Moderati’ con Guidi "Lontani da ’accordicchi’ per avere posti di potere"

di Alfredo Marchetti

Si amplia la squadra di Marco Guidi. Il candidato a sindaco di Fdi, dopo aver incassato il sostengo la scorsa settimana dai Nuovi socialisti di Lucio Barani, vede un altro alleato alle prossime amministrative in programma il 14 e 15 aprile. Il coordinatore provinciale di ’Noi moderati’ Diego Nespolo ha annunciato la posizione del suo partito: "Appoggiamo Marco alla candidatura di sindaco. Procediamo nel percorso che ci vede lontano dagli ambienti della sinistra, mai potremmo appartenerci. Ci impegneremo per una visione diversa del settore turistico, Marco è la persona che ha le caratteristiche giuste. Marco si è sacrificato per non dare la sinistra in mano alla città".

"Ringrazio Toti e Lupi - dice Guidi - per il sostegno. Mi fa piacere perché ricevo l’appoggio di un’altra gamba del centrodestra, una forza di governo importante con due sottosegretari. Gli avversari fanno ’accordicchi’ con gli elementi della sinistra. Lo sviluppo del turismo a Marina sarà fondamentale anche per me: dobbiamo rilanciarla sotto il profilo del decoro, la costa è abbandonata. Il centrodestra è stato sostenuto da Marina alle ultime elezioni del 2018, poi è stata abbandonata. Un’altra lista si aggiunge alla nostra forza. Questa è una risposta a coloro che hanno detto che nessuno sarebbe venuto con noi. Noi siamo il centrodestra: gli altri sono all’opposizione"

"Stiamo lavorando a una lista con Diego - ha proseguito il candidato a sindaco -, di persone moderate. Apriremo ai giovani: credo che sia molto interessante puntare su di loro. Gli under 30 sono costretti a lasciare questo territorio se aspirano a crescere: dobbiamo invertite questa tendenza. Per quanto riguarda FdI, abbiamo Luca Masnadi, segretario nazionale giovanile, che si candida con noi: spero faccia il nostro medesimo percorso".

"Molti arriveranno da Forza Italia - ha concluso -: chi è rimasto deluso dalle ultime decisioni. A livello provinciale c’è stato un preciso piano di indirizzare il partito verso la sinistra, culminato con la richiesta di espulsione Piedimonte dopo che si era sacrificato per tenere unita la coalizione. Ci hanno accusato di rompere il centrodestra e portare la città a sinistra. La verità è opposta, alla luce degli ultimi accordi, vedi Azione. Noi impediamo che lo faccia l’ex sindaco di riportare la sinistra al governo. Facciamo un appello al mondo moderato: venite nella casa del centrodestra".

Per poi conclude con una promessa: "Venerdì arriverà Donzelli al teatro Guglielmi. Segnale che il nazionale sta con le nostre decisioni. E non finisce qui. Nelle prossime settimane arriverà anche Giorgia Meloni a darci il suo sostegno" .