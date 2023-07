"Noi fanalino di coda nel Pnrr" Attacco Cgil su occupazione e fondi

di Cristina Lorenzi

’Le disuguaglianze’ sarà il tema affrontato nella prossima festa della Cgil che si terrà a Ca’ Michele dal 19 al 24 luglio. Parole, musica, cucina e tanti ospiti, tra cui Maurizio Landini, Fabrizio Barca, Andrea Orlando, Riccardo Ricciardi, Eugenio Giani e Michele Santoro. Personaggi della sinistra, ma anche altri esperti legati al mondo del lavoro. Fra questi grande assente il sindaco di Massa Francesco Persiani che ha declinato l’invito. "E’ un fatto grave – spiega il segretario della Cgil Nicola Del Vecchio – che rappresenta una mancanza di rispetto verso i tanti lavoratori, anche di Massa, che rappresentiamo. Al sindaco ricordiamo che la campagna elettorale è finita: il confronto con le parti sociali è un dovere".

Cinque giorni in cui si parlerà di disuguaglianze, con una Toscana a più velocità. Deluso per i fondi del Pnrr che certo non hanno privilegiato quest’area, Del Vecchio spiega come la distribuzione delle risorse del Piano rifletta il peso demografico ed economico dei territori. "Il 78% dei fondi è destinato alla Toscana centrale, solo il 14% alla Costa – spiega Del Vecchio appellandosi alle istituzioni affinché facciano sentire la propria voce –. Per quanto riguarda poi il mercato del lavoro, l’Istat

dimostra per la nostra provincia una leggera crescita, con oltre 72mila persone occupate. Il tasso di occupazione maschile cresce di quattro punti dal 2021 portandosi al 70,3%, mentre quello femminile scende dal 51,5% al 51,1%. Sul fronte delle persone in cerca di lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso dall’11,7% del 2021 all’8,9% del 2022, un miglioramento che deriva sia del calo della disoccupazione maschile, passata dall’8,4% al 7,5%, che di quella femminile, scesa dal 15,6% al 10,9%". Di questo e altro si parlerà nella festa "con un contributo di idee che mettiamo al servizio del territorio e della politica. Perché parlare di contrasto alle disuguaglianze significa anche parlare delle politiche che devono essere intraprese per prevenirle e contrastarle.

La politica del territorio deve farsi interprete dal cambiamento. Un primo passo è stato il salario minimo. Uno strumento utile per contrastare le disuguaglianze. Spesso parliamo di lavoro povero, mal pagato e poco qualificato. Esiste poi una situazione diversa nel campo manifatturiero dove le aziende lamentano difficoltà di reperimento di figure: servono percorsi formativi coerenti rispetto alle esigenze dell’economia". Del Vecchio parla poi di un accordo di contrattazione con il Comune di Carrara che mette al centro i sindacati in una pratica di confronto preventivo. Si inizia dunque mercoledì 19 luglio alle 17,30 con Serena Arrighi, Rossano Rossi, segretario Cgil Toscana, Nicola Del Vecchio. Alle 18 incontro con Serena Sorrentino, Fp Cgil, Fabrizio Barca, economista, Alessio Menconi, Fp Cgil. Alle 22 concerto dei Kinnara. Giovedì 20, tavola rotonda con Nicola Del Vecchio, Andrea Orlando, Riccardo Ricciardi, Marco Grimaldi, Cristian Ferrari. Coordina Chiara Geloni. Alle 21 Michele Santoro. Venerdì 21, 10,30, Gianna Fracassi, Alessandra Nardini, Pasquale Cuomo, Paola Galgani, Isa Zanzanaini. Il programma proseguirà con appuntamenti e ospiti. Parte dell’incasso sarà devoluto per il cibo dei migranti.