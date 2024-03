"Noi della Rocca cittadini di serie B". Penalizzati dal cantiere per il Castello

Molti cittadini residenti alla Rocca attaccano l’amministazione comunale dopo l’avvio del cantiere per i lavori di recupero al Castello Malaspina con risorse Pnrr-Sovrintendenza. Lavori che, se tutto va bene, avranno una durata di almeno 35 settimane con la conseguente ’necessità’ di allestire il cantiere nella piazza della Rocca o fontana Cristallo che toglierà parcheggi e posti auto ai residenti. La protesta è sostanzialmente per due motivi.

"In primo luogo – affermano i residenti – c’è la conferma dell’abitudine dell’amministrazione di non volere incontrare e parlare ’preventivamente’ con i cittadini interessati, come le caso delle colonie e della pineta a Marina, della nuova Casa della salute alla stazione, dell’ex deposito Cat e non ultimo dell’alberatura in via Croce. Si sarebbe dovuto prospettare ai residenti i disservizi e i disagi conseguenti ai lavori previsti (necessari?) e cercare di trovare soluzioni utili alternative condivise. In secondo luogo come l’amministrazione pensa di ovviare al problema dell’ulteriore mancanza di posti auto. Ma in Comune sanno dove e come è la frazione della Rocca? Eppure il sindaco c’è già stato prima delle votazioni a promettere di sistemare il parco pubblico ma vinte le elezioni nulla ad oggi è stato fatto soprattutto per i bambini rocchesi".

"Sappiamo bene – continuano i residenti – che per i tempi burocratici tra progettazione, appalto, affidamento e avvio dei lavori passano sempre dei mesi, durante i quali però sarebbe stato possibile incontrare la popolazione per presentare i progetti e discuterne, cercare e trovare soluzioni. Bisogna invece arrangiarci da soli, ma questo dimostra mancanza di attenzione anche verso chi li ha votati per i prossimi 5 anni. Nel parcheggio della piazza, che oltretutto è sempre occupato in gran parte da massesi che non trovano posto in centro o che evitano di pagare i ticket, togliere i pochi posti auto per i rocchesi dimostra e conferma una non vicinanza e pochezza di interessamento al benessere dei cittadini".

I residenti alla Rocca chiedono pubblicamente agli amministratori di trovare una rapida soluzione ai gravi disservizi previsti che saranno creati dai lavori al Castello e che dureranno un anno intero, soprattutto con la vicinanza dell’estate e del presunto arrivo dei turisti visitatori al Castello stesso. "Visitatori – affermano – che magari andrebbero avvertiti, prima di salire, che il Castello è chiuso per lavori".