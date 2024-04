"Noi a favore del bello e dell’arte no alle sconcezze in vetrina"

"Carrara insicura, degradata, offesa e sempre più povera". Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Fratelli, Massimiliano Manuel, che punta il dito contro l’amministrazione per aver trascurato, anche in occasione della Pasqua, la città e le sue attrattive. "Nella settimana pasquale nelle città d’arte della Toscana si verifica in genere un aumento di turisti – prosegue Manuel –, che giungono da ogni parte per ammirare le bellezze artistiche, le tradizioni locali, culturali e gastronomiche. Notiamo costantemente come nelle città a noi vicine come Lucca e Spezia, le presenze turistiche siano interessanti e le amministrazioni locali si prodighino per preservare le loro bellezze, offrire ricettività, decoro urbano e spirito di accoglienza".

"Nella settimana di Pasqua i carraresi si sono quasi anestetizzati per il solo fatto che era presente in città una troupe televisiva di una trasmissione gastronomica aggiunge Manuel –. Questa è una cosa effimera che porterà solo un po’ di notorietà ai locali interessati. Certo ci fa piacere, ma è certamente una inezia di fronte all’immenso patrimonio artistico di cui la città è ricca, che non viene assolutamente valorizzato, promosso, coniugato con una offerta globale di territorio vivace e fiorente. Carrara avrebbe da coniugare a questo anche la vicinanza di mare e delle Alpi apuane. Il singolo evento non modifica una situazione generale. Parliamo in particolare del centro storico: sporco, buio, degradato. La sera circolano personaggi poco raccomandabili, spesso ubriachi o assiepati che con i loro schiamazzi e urla disturbano il vicinato. Parliamo anche di tutti i fondi commerciali che anni fa ospitavano molti negozi, e adesso sono stati dati ad associazioni che francamente promuovono tutto ciò che può abbruttire l’arte, vetrine riempite di immagini sconce, talvolta blasfeme". Manuel in particolare si riferisce a "via Santa Maria, via Finelli, i dintorni del duomo cittadino, un gioiello che tutti ci invidiano, incastonato nella desolazione totale – conclude il consigliere comunale –. Fratelli d’Italia è per la valorizzazione del bello, non certo per le brutture o sconcezze in vetrina. Non permettiamo che vengano violentate e sfregiate le radici culturali, artistiche ed anche le radici cristiane della nostra Italia".