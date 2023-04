"Noa in affanno Pronto soccorso da ampliare"

"Carenza di spazi, il pronto soccorso del Noa va ampliato". Lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il candidato sindaco di Fdi per Massa Marco Guidi. "Non bisogna dimenticare che il Pronto soccorso di Massa è strutturalmente più piccolo di Lucca, Prato, Pistoia. A causa dei tanti accessi, degli spazi ristretti e della grave carenza di personale si registrano pesanti ritardi nell’assistenza con attese di ore – spiegano – L’ospedale Noa è in sofferenza: le carenze di organico e le assenze pesano come macigni: le assunzioni arrivano con il contagocce. In estate sulla costa la popolazione raddoppia. Alla Partaccia, la zona più grande di campeggi di Europa, è necessario avere un servizio di guardia medica che eviti di sovraccaricare il pronto soccorso – dicono Fantozzi e Guidi – La scorsa estate, nonostante gli appelli rivolti per mesi all’assessore Bezzini e all’Asl affinché reperissero medici in vista dell’estate, il problema era deflagrato: a Massa la domenica il servizio di guardia medica era stato sospeso proprio per mancanza di medici. Adesso torniamo alla carica per l’estate 2023.

C’è poi la situazione drammatica dei medici di famiglia con i cittadini che sono costretti a prendere medici di famiglia molto lontani e addirittura in altre province sobbarcandosi spostamenti di chilometri per ricevere un’assistenza. In provincia i medici di base hanno raggiunto il massimo dei pazienti previsti e viene negata la possibilità di ottenere un nuovo medico ai cittadini che ne fanno richiesta".