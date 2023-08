No dei comitati al biodigestore "Sostanze inquinanti nell’aria"

I comitati anti biodigestore si oppongono al Rotary Club che nel dibattito dal titolo ‘Un lungo viaggio nel mondo dei rifiuti’ ha promosso il progetto di trasformazione del Cermec. Sono diciassette tra comitati e associazioni che vanno nella direzione contraria rispetto a quella che è l’idea di un biodigestore anaerobico per la produzione di biogas-biometano da immettere nella rete nazionale. La rete contraria risponde al Club e scrive: "Memori di un passato di convivenza molto difficile con gli impianti industriali, di cui ancor oggi scontiamo le conseguenze, abbiamo presentato richiesta di accesso agli atti alla Regione Toscana e al Cermec e con questi documenti ci siamo confrontati con esperti del settore". Uno è il professore di biologia dell’Università di Padova e membro del comitato tecnico scientifico nazionale per l’ambiente, Gianni Tamino e l’altro è un giurista, il dottore Marco Grondacci. "Dalle carte è emerso che il biogas anaerobico contiene acqua e sostanze inquinanti che, se liberate nell’ambiente producono una miscela tossica - proseguono nella lettera i comitati -, tutto in un territorio già fortemente contaminato da sostanze chimiche dove l’indice di mortalità per tumore è il più alto della Toscana. La produzione di compost di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio, è la metà di quella di un impianto di solo compostaggio, non è quindi economico". Parte così la richiesta di partecipazione al tavolo delle decisioni. "Alla luce dei risultati del seminario e degli approfondimenti che ne sono seguiti, a fine marzo abbiamo scritto alla Regione Toscana per richiedere un percorso partecipativo nella forma di inchiesta pubblica ma la Regione ha deciso di non procedere con la valutazione di impatto ambientale ma solamente con una modifica dell’autorizzazione attualmente vigente al Cermec, una scelta che riduce fortemente la partecipazione".

Secondo gli ambientalisti: "la produzione di biometano, non è né economica perché consuma energia, né pulita perché inquina". "E’ fondamentale implemetare la raccolta differenziata spinta, un compostaggio aerobico, con impianti di piccole dimensioni e di comunità che non superino le 20mila tonnellate annue".