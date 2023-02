"No alle primarie E niente tavolo del centrosinistra"

Il coordinamento comunale e provinciale di Azione e Italia Viva è contrario, a questo punto, alle primarie nello schieramento del centrosinistra e diserterà il tavolo di domani. E’ quanto emerso da un incontro convocato per fare un’analisi comune in vista delle prossime elezioni amministrative. C’è "grande compattezza e volontà di portare avanti il progetto del Terzo Polo che a Massa ha riscosso 2700 voti alle ultime elezioni politiche superando partiti radicati da anni sul territorio come Lega e Forza Italia – affermano in una nota Alfredo Camera, segretario comunale di Azione ed Eleonora Lama (nella foto), coordinatrice comunale di Italia Viva –. In un quadro così frammentato Azione e Italia Viva saranno determinati alla futura tornata elettorale. Diciamo un ’no’ chiaro alle primarie del Partito Democratico. Le primarie sono uno strumento democratico e partecipativo importante, ma sono totalmente fuori tempo. Messe in campo senza un quadro programmatico, senza le giuste tempistiche diventerebbero un flop solo utile al Pd per utilizzare la coalizione a superare le proprie faide interne. Non parteciperemo lunedì sera al tavolo del centrosinistra convocato dal Partito Democratico. Stiamo valutando tutte le ipotesi in campo e faremo una valutazione nel solo interesse della città su progetti chiari e concreti in linea coi valori riformisti".