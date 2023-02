"No all’antenna sul Monte di Pasta"

Al parco del Monte di Pasta andrà l’antenna di telefonia mobile che oggi si trova sopra un’abitazione privata lungo il viale della Stazione. E’ una delle misure contenute nell’aggiornamento del piano di telefonia mobile approvato dal consiglio comunale pochi giorni fa e fra le più contestate, in particolare da Fratelli d’Italia. Questo nonostante i tecnici della società Polab, che hanno redatto il piano, abbiano spiegato anche in consiglio comunale che certo un’antenna in un parco è meno pericolosa di una sopra un’abitazione privata, con i tempi di eventuale esposizione ai campi elettromagnetici ridotti. Rassicurazioni che non convincono chi quel parco lo gestisce.

Una scelta contestata infatti da Paolo Casotti della Uisp Grande Età Odv. "Abbiamo appreso con preoccupazione viva, che il settore lavori pubblici del Comune sta valutando l’ipotesi di delocalizzare sul Monte di Pasta uno dei ripetitori per la telefonia mobile già presenti sul territorio sottolinea – Abbiamo immediatamente protestato con l’assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi, che molto gentilmente ci ha risposto e ha dichiarato di essere disponibile a parlarne, dopo che avrà preso le informazioni precise sullo stato dell’arte".

Casotti che ricorda come l’associazione abbia in gestione il parco da due anni e abbia messo "in questo progetto tanto impegno e anche tanti soldi". "Temiamo – continua – che l’inserimento di un ripetitore telefonico contrasti con il nostro progetto di un parco dove sia possibile mangiare all’aperto, fare sport e yoga, partecipare ad eventi culturali e di ogni altro tipo. E contrasti anche con il nostro progetto di costruire sul Monte, lato Viareggio, un apiario didattico per le scuole. Non accettiamo pertanto l’idea di installare un ripetitore telefonico sul Monte di Pasta – conclude – e chiediamo la solidarietà dei cittadini".