No alla via per Almirante. Bocciata la proposta di FdI. Azione: "Una richiesta nostalgica e pretestuosa"

Con 28 voti contrari e 4 favorevoli (Fdi), il consiglio comunale quasi compatto ha respinto la mozione per l’intestazione di un luogo pubblico all’ex segretario del Msi, Giorgio Almirante. La mozione, presentata da Fratelli d’Italia e illustrata dal consigliere Marco Guidi, ha sollevato molte polemiche, soprattutto da parte dell’Anpi Massa, che ha avviato una petizione (firmata da oltre 3mila persone) contro l’intitolazione, e della Cgil. Contrario tutto il centrosinistra, ma contraria anche la maggioranza. Prima e durante il consiglio una delegazione dell’Anpi e della Cgil, con la presidente Elena Emma Cordoni e il segretario Nicola Del Vecchio, hanno organizzato un presidio di protesta proprio sotto il Comune a cui hanno partecipato circa 200 persone, richiamate anche da Massa Insorge, Usb e Rivoluzione Allegra.

Alta la tensione anche in consiglio, tra problemi di microfono e le proteste del pubblico, tanto che il presidente Agostino Incoronato ha dovuto interrompere la seduta. Dopo l’illustrazione della mozione per una strada ad Almirante da parte del consigliere di FdI Marco Guidi, ha preso la parola il sindaco Francesco Persiani che si è pronunciato contro la mozione, chiedendo ulteriore tempo per le opportune analisi e riflessioni in merito. "Dobbiamo valutare questa mozione anche alla luce di quello che viene scritto dentro la mozione stessa – ha spiegato Persiani – e non so se il consiglio comunale sia in grado di pronunciarsi. Questo percorso deve essere compiuto con calma, mi pronuncio a sfavore della mozione. Servono alcuni passaggi all’interno della Commissione toponomastica, a seguito di un confronto sereno e pacato, per sviluppare un percorso condiviso". Dura la replica di Guidi: "Dispiace che l’amministrazione, per mere logiche di equilibrismo politico, non abbia colto l’occasione, come altrove, di fare un passo in avanti nella ricerca di una memoria condivisa".

Si tratta, in sostanza, di un’altra spaccatura politica nel centrodestra. La Lega, infatti, in altri Comuni italiani, come Grosseto, ha votato una mozione simile. Una spiegazione la dà Alfredo Camera, segretario comunale di Azione che è nella maggioranza con Persiani. "L’intitolazione di una strada ad Almirante e la questione della revoca della cittadinanza a Mussolini – commenta Camera – hanno trovato Azione pronta nel portare la propria cultura politica come contributo alla discussione all’interno della maggioranza in queste settimane. La votazione parla chiaro: bocciata la mozione di Fratelli d’Italia su Almirante e approvato l’emendamento del sindaco che apre la strada per la revoca della cittadinanza a Mussolini. Tante polemiche che Azione, insieme ai consiglieri della lista Persiani Sindaco e alla maggioranza, hanno spazzato via in poche ore di discussione. Il tentativo di fare apparire questa amministrazione poco aderente alla sensibilità di una città Medaglia d’Oro al merito civile è stato sconfitto. FdI, sconfitta a Massa Carrara in tutte le elezioni amministrative, trova come unica possibilità per avere un minimo di visibilità che ne faccia capire l’esistenza politica nel provare a creare crepe nell’attuale maggioranza con mozioni nostalgiche e pretestuose. Come Azione continueremo la nostra iniziativa politica che ha al centro i bisogni dei cittadini e della fasce sociali più bisognose. Ringraziamo il sindaco Persiani per aver saputo cogliere l’attenzione che parti importanti della città esprimono su queste tematiche".