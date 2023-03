No alla creazione della Multiutility "Sono in pericolo i servizi al cittadino"

"Un’operazione finanziaria che farà esplodere i costi in bolletta, che svilisce la funzione sociale dei beni comuni, che presenta aspetti critici dal punto di vista tecnico-giuridico, che mette in discussione la democrazia". E’ netto il giudizio del Polo Progressista e di Sinistra sulla creazione di una Multiutility per la gestione dei servizi pubblici essenziali e che a breve interesserà anche il territorio apuano. Ieri mattina a Palazzo Ducale le forze politiche che compongono la coalizione (M5S, Unione Popolare e il collettivo Massa Città in Comune) hanno aggiornato la cittadinanza sul progetto voluto dalla Regione Toscana finalizzato alla realizzazione di un contenitore dove confluiranno il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti e quella dell’energia. Presenti la consigliera regionale del M5S Silvia Noferi, l’avvocata cassazionista Donella Bonciani e il consigliere comunale di Empoli, Leonardo Masi, di Rifondazione Comunista.

"Falle giuridiche, mancanza assoluta di partecipazione, narrazioni falsate sul ruolo dei mercati borsistici, sottomissione totale dei sindaci ai dettami del mercato": sono solo alcune delle precisazioni che Noferi e Bonciani hanno evidenziato. Un quadro preoccupante sotto molti aspetti disegnato nel progetto di finanziarizzazione di acqua, rifiuti ed energia sostenuto dalla Regione e da oltre 60 sindaci toscani a dimostrazione che sul tema economico c’è una unità di visione tra gli amministratori a prescindere che siano di destra o di centrosinistra. Luana Mencarelli e Nicola Cavazzuti hanno rimarcato la posizione netta contro questo progetto e la necessità di informare i cittadini massesi dei pericoli. "Tutela dei beni comuni e diritti fondamentali dei cittadini sono principi fondanti che ci accomunano come coalizione e proprio per questo motivo abbiamo voluto questo dibattito sulla gestione dei servizi al cittadino che sono messi in pericolo dalla subdola nascita della Multiutility toscana", ha spiegato la coordinatrice provinciale del M5S Luana Mencarelli. "C’è la necessità – ha concluso il coordinatore provinciale di Rifondazione, Nicola Cavazzutim (nella foto) – di rompere con il cordone ombelicale del profitto e con quelle forze che oggi spingono per l’ennesima svendita dei beni comuni. Promuoveremo iniziative di cooperazione tra territori e cittadini che subiscono queste politiche".