"No alla Casa di comunità". Sit in in centro e un esposto

Dall’esposto alla manifestazione itinerante. La Consulta popolare per la sanità di Massa ha marciato per dire no alla nuova Cassa di comunità che dovrebbe sorgere nell’ex scalo merci della stazione di Massa. Un corteo di circa cinquanta persone è partito da piazza Garibaldi per proseguire fin sotto al Comune e quindi arrivare in piazza Aranci dove, megafono alla mano, hanno manifestato il proprio dissenso. L’obiettivo è quello di "fare pressioni fino a quando non ci ascolteranno – lo dice ad alta voce il rappresentante della Consulta, Marco Lenzoni –. Abbiamo fatto questo sit-in itinerante per dire no al distretto sui binari, per dire no ai container all’ospedale di Monterosso di Carrara, per far sì che i soldi vadano alla sanità e non al cemento".

Un esposto è stato presentato in Procura dalla Consulta perché quell’ospedale di comunità "non può essere ubicato in una zona già congestionata per traffico e inquinamento. Un distretto a ridosso dei binari, a poche fermate da dove c’è stata la strage ferroviaria di Viareggio. Non capiamo perché si debbano spendere 20milioni di fondi pubblici per costruire una nuova struttura sanitaria quando, con 10milioni, si potrebbe riattivare e adeguare l’ex ospedale San Giacomo e Cristoforo. Non vediamo la trasparenza in questo progetto, nessun cartello nel cantiere, per questo abbiamo chiesto alla Procura di verificare se ci sono i permessi per proseguire con i lavori e se vengono rispettate le normative. Insieme a noi anche il Comitato di salute pubblica di Massa Carrara, perché vogliamo che la sanità abbia la precedenza visto che in tutta la provincia mancano 600 posti per le cure intermedie".