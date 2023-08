No al tavolo politico I sindacati confederali non ci andranno "Vogliamo garanzie"

"Una situazione surreale". Così i sindacati confederali definiscono i lavori per il futuro della sanità a seguito della riorganizzazione dei servizi del monoblocco.

Pertanto oggi non parteciperanno all’incontro con i capigruppo di palazzo civico. "Dopo aver appreso che la struttura sarebbe inagibile dopo le prescrizioni dei vigili del fuoco – si legge in un documento unitario firmato da Nicola Del Vecchio, Cgil, Andre Figaia, Cisl e Franco Borghini Uil –, per far fronte alle quali, a detta della Asl, sarebbero necessari più di 4 milioni, per un immobile che andrebbe interamente ristrutturato o demolito, totalmente o in parte, a causa dei gravi problemi di natura statica, abbiamo chiesto che si adottino tutte le misure per garantire un potenziamento dei servizi su Carrara. Abbiamo appreso, dalla stampa o con incontri informali di varie soluzioni: prima si è ipotizzato il trasferimento do oncologia al piano terra, poi in palazzina H, poi in altro luogo. Per quanto riguarda le cure intermedie si è parlato della rsa di Fossone, una struttura non collaudata e completamente coperta dai rovi. Nel contempo la Don Gnocchi sta richiedendo l’accreditamento per ulteriori posti letto. E’ necessario che questo servizio rimanga nel Comune di Carrara mantenendo la sua valenza pubblica, a garanzia della qualità delle prestazioni. Abbiamo sempre chiesto il potenziamento delle cure intermedie passando dagli attuali 20 posti letto ai 40, come da un protocollo ocn la Regione. Questa vicenda non può essere il pretesto per indebolire ulteriormente il sistema sanitario pubblico e la sua presenza capillare sul territorio. Continuiamo, in maniera unitaria, a richiedere certezze sui servizi e sulla sicurezza. Ogni ristrutturazione dei servizi dovrà garantire il numero di accessi attuali così da non indebolire non solo il sistema sanitario, ma anche quello economico ed occupazionale della città". Chiedendo luce sui tempi di avvio dei lavori di costruzione della palazzina, i sindacati chiedono certezze e garanzie circa l’avvio dell’iter progettuale di ristrutturazione o ricostruzione dell’attuale Monoblocco, così come era previsto, in modo da fornire al Comune una struttura più adeguata ai bisogni della cittadinanza.

Pertanto oggi i confederali non parteciperanno all’incontro inprogramma per oggi: "non comprendiamo la natura di una simile riunione visto che abbiamo attivato un tavolo a carattere istituzionale in Prefettura, che per noi rimane l’unico luogo dove affrontare in maniera seria e puntuale queste tematiche, oltre alle opportunità previste dal recente Protocollo di contrattazione sociale stipulato con il Comune. Allo stesso tempo all’Asl ricordiamo che i luoghi del confronto hanno modalità, tempi e regole ben precise, e noi come organizzazioni sindacali confederali abbiamo la titolarità per affrontare queste tematiche. Pertanto ci si convochi immediatamente e si forniscano nelle sedi deputate le informazioni senza che queste vengano poi apprese sulla stampa. Questa modalità che abbiamo già denunciato nelle scorse settimane non vorremmo fosse figlia di gravi inefficienze. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e svolgere in maniera seria il proprio ruolo".