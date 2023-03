"No al maxi polo privato Aiutiamo le Rsa pubbliche"

Il progetto di un maxi polo sociosanitario privato a Montignoso non convince il collettivo Massa Città in Comune che, ricordiamo, alle elezioni amministrative di Massa si presenta nel Polo Progressista e di Sinistra con M5S e Unione Popolare. Soprattutto nel momento in cui il settore della sanità soffre sulla costa apuana, mancano quote di convenzione con l’azienda Usl Toscana nord ovest e le Rsa pubbliche attraversano momenti di crisi, in particolare ad esempio Casa Ascoli. Come anticipato a fine dicembre da La Nazione, il nuovo complesso che dovrebbe essere realizzato a Montignoso, al posto dell’ex segheria all’incrocio con via del Numero Uno, prevede due immobili: una Rsa da 80 posti letto dedicata ai grandi anziani, ossia cronici ma stabilizzati senza patologie della sfera cognitiva o disturbi del comportamento così come in assenza di patologie invalidanti o disabilità. Una seconda struttura più piccola da 40 posti letto su due nuclei da 20 ciascuno, che dovrebbe trattare disturbi cognitivi in fase iniziale, demenza e Alzheimer. Le due società che hanno proposto il progetto all’interno del Piano operativo comunale, società Numeria Srl e Gheron, si impegneranno a offrire servizi ulteriori, in particolare quello dedicato alle dipendenze dei giovani, dalla ludopatia all’alcol. Al Comune, invece, darà in perequazione degli alloggi di rotazione per dare risposte a chi all’improvviso si ritrova senza un tetto sopra la testa, l’emergenza abitativa improvvisa.

Un investimento da diversi milioni di euro da parte dei privati che trova ora un muro nel collettivo Massa Città in Comune. "Le crisi delle strutture pubbliche di assistenza dei comuni di Massa e Carrara, Regina Elena e Casa Ascoli, sono legate anche alla mancanza di quote di convenzione Asl che permetterebbero a molte famiglie di utilizzare i servizi delle due strutture – scrivono –. La Regione dovrebbe prendere decisione in questa direzione per garantire un servizio pubblico e gli enti locali, in una forma di cooperazione, dovrebbero favorire questo passaggio. La scelta del Comune di Montignoso di favorire la costruzione di una Rsa privata ci lascia un po’ basiti. O si vuole favorire una struttura d’elite, riservata a pochissimi benestanti, oppure si vuole fare concorrenza alle strutture pubbliche in crisi attraverso le quote di convenzione. Fintanto che i territori rimarranno in competizione tra loro e il profitto detterà tempi e modi della gestione del territorio, a pagare saranno sempre i soliti, cioè le lavoratrici e i lavoratori (in questo caso quelli di Compass e Di Vittorio) e gli utenti dei servizi, le loro famiglie, che dovranno affrontare sempre più disagi".