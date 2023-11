No al cemento lungo il Carrione. La Comune pronta all’azione

La Comune alza la voce: "l’offensiva delle imprese ha raggiunto il punto più alto di sempre". Si scaldano gli animi a seguito "della notizia che uno dei massimi rappresentanti dell’Associazione industriali – continuano gli esponenti – ha espressamente dichiarato: che l’amministrazione comunale deve rendere agibili i terreni lungo il Carrione e togliere il vincolo idrogeologico. ’Dobbiamo poter raddoppiare le aree coperte altrimenti non è possibile pensare di poter trasformare il 50 per cento della lavorazione in loco. Chiediamo l’impegno del Comune perché ora che sono stati fatti i lavori sul fiume, possa sbloccare le aree e far realizzare i nuovi capannoni’".

Un nuovo capitolo, quello delle 57 convenzioni siglate tra Comune e le imprese escavatrici. Firme affiancate da 17 certificazioni Emas, l’indice dello standard di qualità e dell’impegno in materia ambientale che prevede forme di premialità per le industrie. Si è chiuso invece, il 31 ottobre, il periodo transitorio fissato dalla legge regionale 35 per apporre le firme e mettersi in regola. Così nonostante il rinnovo delle concession "le imprese non si accontentano mai – prosegue la Comune –. A loro non è bastato ottenere il rinnovo per 25 anni senza impegnarsi ad abbandonare le cause intraprese contro il Comune ora, con il ricatto di non riuscire a lavorare il 50 percento dell’escavato in loco, pretenderebbero di togliere il vincolo idrogeologico lungo il Carrione. La proposta, oltre che inaccettabile, è criminale perché non tiene conto dei mutamenti climatici e delle disastrose alluvioni che da decenni tormentano il nostro territorio, della particolare conformazione del torrente Carrione e di una foce snaturata per la creazione della banchina Città di Massa che spesso è occlusa dalla marmettola e dai detriti di marmo che si depositano continuativamente. Naturalmente la Comune spera che dinnanzi ad una proposta così indecente e sconsiderata ci sia una dura replica dell’amministrazione ma, se ciò non fosse, valuterà ogni possibile azione per evitare un nuovo attentato all’incolumità pubblica".