"No a nuove cave dentro la riserva"

Sinistra italiana e Partito democratico condividono l’appello di Fillea e Cgil sulla necessità di non rimandare ulteriormente gli obiettivi escavazione fissati dalla legge 35. "L’obiettivo di ridurre progressivamente l’escavazione del marmo delle Apuane, sia per il valore ambientale e paesaggistico unico – scrivono Elisabetta Sordi e Matteo Bartolini –, sia perché i ritmi imposti dalla tecnologia negli ultimi anni hanno portato ad un aumento significativo dell’impatto ambientale, senza che questo si sia tradotto in un corrispondente aumento dei posti di lavoro e della ricchezza per i cittadini delle zone a più alto sfruttamento della risorsa marmo. Pensiamo anche che sarebbe un atto che riconosce le ragioni di una diversa idea di sviluppo, l’approvazione in Consiglio Regionale del Piano integrato del Parco delle Apuane. Così come si è andato definendo senza ulteriori rinvii o revisioni in senso estrattivista".

"Per parte nostra nel passaggio delle prossime elezioni amministrative di giugno – proseguono i due esponenti politici –, porteremo avanti questo confronto nei Comuni che vanno al voto e che sono interessati dall’estrazione del marmo. Riteniamo che ci si debba dare l’obiettivo di non riaprire e non riattivare le cave che si trovano nelle aree di Parco, e si deve procedere ad una progressiva riduzione dell’escavazione in quelle attive con il contributo del sindacato, delle associazioni ambientaliste e datoriali, anche attraverso una visione improntata a lavorazioni a più alto valore aggiunto, che consentano un maggior utilizzo di materia e minor scarto a favore di una diminuzione dell’escavato. Oggi la sfida è quella di far sì che il concorso di tutti gli attori produca più ricadute per i territori coinvolti e maggiore e migliore occupazione cogliendo anche le opportunità di nuovi settori economici".