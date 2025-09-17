"No a infermieri a pagamento. Il servizio deve essere pubblico"

"No agli infermieri a pagamento, i Punti di primo soccorso devono essere gratuiti". A scriverlo sono gli aderenti al ‘Comitato salute pubblica Massa Carrara’, dopo che Asl ha detto che questo servizio non era mai stato previsto. Da anni il Comitato si batte in difesa della salute pubblica, sottolineando tutte le realtà sanitarie e i servizi ad esse collegati. I Punti di primo soccorso sono servizi territoriali che offrono assistenza per urgenze di lieve-media entità, fungendo da alternativa agli ospedali per situazioni non critiche, come piccole ferite o distorsioni.

"La realizzazione dei punti di primo soccorso di Carrara e Avenza, votata all’unanimità in consiglio comunale - scrivono dal Comitato -, per l’Asl nord ovest è stato un bluff durato anni, visto che hanno detto che non sono mai stati previsti. Per far quadrare il cerchio a chi li avesse votati o citati e ora non sapesse come venirne fuori, ecco che l’Asl fa uscire dal cappello i Punti intervento rapido (Pir), spiegando che dal 2024 vi è una sperimentazione di queste strutture in Asl centro. Parlano poi degli ambulatori infermieristici di prossimità, che ricalcano i vecchi infermieri di comunità, figure che fino all’avvento del Covid operavano con i medici di famiglia per una medicina proattiva, cioè, richiamando e operando su pazienti con malattie croniche come il diabete. In più danno orari in cui il cittadino che avesse bisogno di cure infermieristiche può rivolgersi alla Casa di comunità di Carrara, e altri orari variegati al Distretto di Avenza - vanno avanti dal Comitato –. Facciamo notare che, in un Comune di 60mila abitanti se una persona ha bisogno di una terapia intramuscolare ad orario come un antibiotico, se la cava solo se abita a Carrara, altrimenti deve fare chilometri dai monti al mare, evitando le frane. Eppure la vicina Querceta che ha solo 7mila abitanti, ha una Casa della salute dove è presente il punto di primo soccorso 24 ore su 24".

Quella dei Punti di primo soccorso al Comitato proprio non è andata giù. Per questo chiede "a tutti i consiglieri comunali di farsi dare dalla Asl nord ovest l’elenco di tutte le Case della salute del territorio dove sono presenti i Punti di primo soccorso. Non vogliamo infermieri a pagamento secondo l’Isee - concludono dal Comitato salute pubblica Massa Carrara -. I Punti di primo soccorso dove esistono sono, e devono essere, un servizio della sanità pubblica".