"Niente spazi? Ci autogestiamo" Gli studenti scendono in strada

Quattro giornate di autogestione per protestare contro la mancanza di aule. E’ la provocazione degli studenti del liceo delle scienze umane dell’istituto comprensivo Montessori Repetti, che da ieri si sono autosospesi dalle lezioni per l’annosa questione della mancanza di spazi per fare lezione. I ragazzi tornano a chiedere che la sede del liceo classico Repetti, che ospita già parte degli studenti di scienze umane, venga assegnata alle scienze umane Montessori, e viceversa la sede di via Marco Polo a Villa Ceci venga destinata ai ragazzi del classico. O in alternativa che la sede di via Marco Polo venga dotata di aule container in modo da garantire la frequenza in un’unica sede agli oltre 400 studenti delle scienze umane, mentre i 200 del classico occupano invece una sede per loro troppo grande. Ma la sede del “Repetti” non si tocca, e anche la sola ipotesi nel tempo ha già fatto innalzare le barricate. E per oggi gli studenti del liceo classico hanno subito organizzato un sit in per rispondere ai “colleghi” delle scienze umane. Una questione che sarà risolta solo dopo l’avvio del progetto di ampliamento delle strutture del Montessori presentato dall’imprenditore Paolo Borghini nell’ambito della disposizione legata all’articolo 21 del...