"Niente regolamento animali Ma un nuovo canile-gattile"

L’approvazione della mozione di sfiducia alla giunta Persiani interrompe anche il percorso del “regolamento sulla tutela degli animali”, che aspettava di essere votato in Commissione Ambiente per poi andare al vaglio del consiglio. "Purtroppo questo strumento dovrà aspettare la prossima consigliatura – afferma l’ex assessore Giovanbattista Ronchieri –. Merita ricordare che alla stesura del regolamento avevano collaborato molte associazioni e cittadini. Ma nell’ambito della tutela degli animali di affezione - cani e gatti - la giunta è riuscita ad approvare un atto d’indirizzo per la realizzazione di un canile-gattile impiegando lo strumento della variante urbana. In sinergia con l’assessore Ferrari siamo riusciti a dare l’avvio ad una iniziativa che permetterà al Comune di avere a patrimonio un terreno di quasi 5000 metri quadrati per la realizzazione di una struttura degna di un capoluogo di provincia".