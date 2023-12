Niente patrocinio né esonero dall’affitto per lo spettacolo ai Servi

Teatro dei Servi, chi paga e chi no. Perchè? Il Comune non ha concesso l’esonero dall’affitto né il patrocinio allo spettacolo ’Personaggi di Massa... en ca’ de Battì’, di Fabio Cristiani e Alberto Nicolai, che andrà in scena nei giorni 2, 3 e 4 gennaio ai Servi. "Perchè? – chiedono gli organizzatori –. Ci sembra discriminatorio, in quanto a tutte le altre compagnie teatrali locali sono concesse, per regolamento, queste agevolazioni. Nonostante le ripetute richieste di chiarimento, dagli uffici comunali non arrivano risposte". Gli organizzatori, che avevano presentato regolare richiesta, vogliono comprendere le modalità per cui l’amministrazione comunale decide di concedere o meno l’esonero dell’affitto del teatro.