"Niente parcheggi E i vigili fanno le multe"

A Canevara non esiste un parcheggio pubblico e la gente è costretta a parcheggiare l’auto lateralmente la strada: fioccano le multe e i residenti sono esasperati. "E’ la seconda multa che prendo nel giro di poche settimane – contesta un cittadino che era presente all’incontro di venerdì sul tema della rete fognaria -. A Canevara ci sono cento macchine e 97 sono in divieto di sosta, perché solamente tre sono i parcheggi segnalati e disegnati nella piazzetta. Dove portiamo le auto? Il problema è annoso e da tempo i residenti chiedono una soluzione". Canevara non ha spazi e, secondo i residenti, l’unica alternativa potrebbe essere l’utilizzo del piazzale della ex segheria dismessa da tempo. "La segheria è privata e invitiamo il Comune a farsi carico di questo grave problema – contestano i residenti -. Le auto vengono parcheggiate anche lungo la strada all’uscita del paese, verso la ex cartiera, sotto un versante a rischio. E non di rado troviamo sassi sulle carrozzerie. L’ultima volta che è successo sono stati chiamati i carabinieri per metterli al corrente del pericolo ma la soluzione è lontana". Tutti i paesi, come Canevara, vivono la stessa situazione, con le auto parcheggiate lungo le strade in quanto la struttura degli stessi non consente spazi sufficienti idonei alla sosta. "Multiamo tutti? – s’interrogano i residenti -. E’ chiaro che le auto vengono parcheggiate anche in luoghi discutibili, ma il paese è quello che è. In questo periodo stanno arrivando anche turisti e le auto aumentano. Immaginiamo poi quando ci sono ricorrenze oppure la sagra cosa succede".

