Niente infermiere di notte Casa Ascoli dice addio al servizio assistenziale

Casa Ascoli: abolito il servizio infermieristico notturno. "Dopo il primo incontro con la Cooperativa La Salute, aggiudicataria provvisoria dell’appalto - dichiara Enzo Mastorci Segretario Generale Cisl-Fp - abbiamo appreso con grande rammarico che l’utenza sarà privata del servizio Infermieristico notturno con l’avvallo convinto del presidente del Cda Giancarlo Casotti. Il Servizio infermieristico notturno era stata fonte di " battaglie " unitarie, ma adesso evidentemente soltanto la Cisl Fp ritiene la presenza dell’infermiere di notte un valore aggiunto per l’utenza più fragile presente nella struttura. Abbiamo fatto presente che la presenza dell’infermiere di notte è stabilito dalla Carta dei Servizi e a precisa domanda della Cisl Fp il responsabile legale della Coop "La Salute" ha detto che verrà modificata la Carta dei Servizi della Rsa con il silenzio del presidente del Cda".

Il problema era stato oggetto di proteste da parte de famigliari degli ospiti sia di Casa Ascoli che della Rsa Pelù Alzhaimer. "Le evoluzioni pirotecniche del presidente del Cda della Rsa Casa Ascoli non sono finite - continua Mastorci - poiché ha smentito quanto dichiarato dal direttore (assente giustificato ) in occasione del precedente incontro del 22 febbraio e cioè che il servizio cucina sarà esternalizzato. Nell’incontro dell’ 8 marzo il presidente del Cda ha dichiarato una cosa opposta". Il sindacato della Cisl-Fp ha manifestato grande preoccupazione per l’incertezza che lavoratrici e lavoratori potrebbero vivere: "La Coop La Salute che legittimamente dovrà - spiega Mastorci - prendere in gestione il servizio, ci ha dato due giorni per poter gestire il cambio di appalto e far " transitare " tutte le operatrici e operatori dalle Coop Compass e Di Vittorio sotto la nuova gestione. Abbiamo chiesto di posticipare di una settimana il cambio di appalto per non correre il rischio di far fare alle operatrici ed operatori il percorso inverso, qualora fosse presentato il ricorso". A parere della Cisl - Fp " una settimana avrebbe consentito di mettere al sicuro lavoratrici e lavoratori anche rispetto all’applicazione del contratto regionale di secondo livello che alcune sigle sindacali non hanno sottoscritto. Perché tutta questa fretta? Le operatrici e gli operatori non sono " scatole " che si possono muovere da un posto all’altro a secondo degli umori del Cda della Casa Ascoli. Inoltre abbiamo chiesto alla coop La Salute se applicherà il contratto regionale di secondo livello, che tra le altre cose prevede i 14 minuti per la vestizione, e la risposta è stata dapprima negativa e successivamente interlocutoria. Come Cisl-Fp vogliamo certezze e, vista la delicatezza della situazione chiediamo al Commissario Prefettizio un intervento".