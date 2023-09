"Niente fognature: gli scarichi di via Galvani dove vanno a finire?"

Non ci sono previsioni progettuali di allaccio alla fognatura per gli alloggi in costruzione in via Galvani. Una situazione che preoccupa Unione Popolare vista la vicinanza al Frigido. A confermare la mancanza di allacci è stata la stessa amministrazione "rispondendo all’interrogazione del Polo Progressista e di Sinistra – continua Up –. Quindi, a oggi, l’intero quartiere scarica le fognature nere non si sa bene dove". Sollecita quindi l’amministrazione a richiamare Erp alle sue responsabilità. Unione popolare sottolinea poi che l’amministrazione "ha certificato in consiglio che regolamento urbanistico e piano acustico non sono coerenti in via Galvani". Chiede quindi cosa accadrebbe se arrivasse agli uffici "una richiesta di cambio di destinazione d’uso o frazionamento nelle aree in classe acustica cinque. Si potrebbe procedere?"