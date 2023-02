"Niente antenna a Monte di Pasta"

Il “no” di Italia Nostra per la nuova antena prevista a Monte di Pasta si aggiunge a quello di Paolo Casotti di Uisp Grande Età, gestore del parco. "Dopo lo spreco degli orti urbani, chiaramente impossibili lassù e invece sostenuti dalla precedente amministrazione, – ricorda il presidente Giampaoli – arriva questa proposta passata indenne attraverso il consiglio comunale". Per Italia Nostra "non potrà essere piazzata nella sommità del monte in mezzo ai giochi e al punto di ristoro a meno che non si ritenga che il monte di Pasta debba essere definitivamente abbandonato proprio ora che l’attuale gestore, tra mille difficoltà, cerca di rivitalizzarlo". E l’associazione annuncia presto una visita guidata per evidenziare le criticità della scelta e sostenere il gestore che opera "in maniera lodevole per il recupero di un sito pregevole storicamente importante e molto caro a tutti i massesi". Nella foto l’intervento di ristrutturazione del Parco.