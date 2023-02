"Nessuno parla di progetti per la città Soltanto la consueta divisione di poltrone"

E sul cda di Nausicaa, interviene anche il consigliere Cosimo Maria Ferri, "Che tristezza la vicenda Nausicaa. Una società – scrive Ferri – che gestisce i servizi più importanti, è rimasta con un consiglio dimissionario per mesi. Questa attesa dimostra l’interesse della sindaca per la città. Dopo le mie richieste e dopo aver preannunciato una diffida, Serena Arrighi ha finalmente ha nominato i vertici. Con questa sindaca prevale la politica, quella del Pd, ma lei non era civica? La sindaca ha distribuito incarichi nella governance del consiglio di amministrazione senza parlare di progetti, idee, organizzazione di servizi, di investimenti in personale e mezzi. Perché quindi tutto questo tempo per nominare i vertici? Non ha chiarito poi se Nausicaa svolgerà servizi direttamente o si affiderà a terzi come spesso fa. Per quanto riguarda i nomi indicati dalla sindaca alcuni ho visto che hanno ricoperto ruoli sempre in società del Comune e chiederò di valutarne l’operato".