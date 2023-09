Nessuna sottovalutazione del problema Marmettola, rassicurazioni da Lorenzini

"Nessuna sottovalutazione del problema" dice l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini rassicurando Legambiente sul fenomeno della marmettola che ad ogni pioggia si riversa nel Carrione. "Capisco le preoccupazioni, ma ci tengo a rassicurare i rappresentanti dell’associazione che la situazione è costantemente monitorata e i controlli sono continui –prosegue Lorenzini –. Negli stessi Pabe è presente uno specifico regolamento che chiarisce in maniera univoca come debba essere gestita la marmettola, e al riguardo i tecnici dell’ufficio Ambiente eseguono continui sopralluoghi e accertamenti che in caso di irregolarità possono concludersi con sanzioni. In cava nei mesi passati è andata anche la commissione Marmo e i consiglieri hanno potuto vedere con i loro occhi come viene gestito questo scarto della lavorazione grazie alla presenza di vasche di decantazione". Riguardo all’intorbidimento delle acque del Carrione durante e dopo forti piogge e temporali "Arpat si è invece espressa in più occasioni – spiega ancora l’assessore all’ambiente –, l’ultima il 30 agosto, sottolineando come questi siano dovuti ’alla complessa situazione che si e` creata, con il tempo, nei bacini estrattivi a monte di Carrara (e non solo) ed in particolare alla presenza di molte attività` estrattive, concentrate in uno spazio dimensionalmente contenuto, carsico e fortemente acclive’. Si tratta dunque di una situazione complessa e figlia della particolare conformazione del nostro territorio, che come ribadisce anche la stessa Arpat, ’può` difficilmente essere risolta con la sola intensificazione dei controlli’".