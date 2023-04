"Nessuna soluzione immediata"

La sindaca Serena Arrighi e i tecnici della Provincia hanno incontrato gli studenti del Montessori-Repetti. Sul tavolo la mancanza di aule. Mancanza di spazi che ha visto la protesta degli studenti del Montessori, che nelle scorse settimane avevano avviato una settimana di auto gestione. All’incontro hanno partecipato la preside Alessandra Carozzi, il capo di gabinetto della Provincia Pietro Leoncini e l’architetto Marina Tongiani. "La problematica principale – spiega Arrighi – è quella della mancanza di aule per il liceo delle scienze umane di via Marco Polo. Una criticità che va avanti ormai da anni, tamponata trasferendo alcune classi nella sede del liceo classico, a Fossola. Questa è però non è una soluzione e o non può diventare strutturale. Per questo i rappresentanti della scuola ci hanno evidenziato la necessità di seguire altre strade. Il Montessori-Repetti una scuola superiore e la sua gestione e la responsabilità delle scelte sono in carico alla Provincia, che per questo ha partecipato all’incontro con due sue tecnici. Come amministrazione comunale abbiamo recepito le richieste di studenti, insegnanti e genitori e ci siamo impegnati ad aiutare palazzo Ducale ove necessario. Ho ricordato che c’è un progetto legato all’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi, che prevede un importante intervento strutturale sulla sede di via Marco Polo. Come amministrazione ci siamo impegnati a intervenire per una possibile rimodulazione del disegno che permetta piuttosto la costruzione di nuove aule. In ogni caso si tratta di una procedura che non sarà immediata, sicuramente potrà risolvere molti problemi della scuola in futuro, ma non potrà essere la soluzione per quelli attuali".