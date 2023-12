"Nessun rischio paralisi". Replica alla minoranza

La lista ‘Serena Arrighi sindaca’ risponde all’opposizione sulla commissione cultura, che si è riunita giovedì per eleggere la nuova presidente Brunella Vatteroni. Un nuovo vertice che si è reso necessario dopo le dimissioni di Maria Mattei, la conseguente uscita dal gruppo del Pd e il passaggio ai banchi dell’opposizione. Una commissione cultura che prima di essere riunita ha visto una frenetica discussione della maggioranza, su questioni tecniche e legali dovute proprio alle dimissioni di Mattei.

"In commissione cultura il numero legale sarebbe stato garantito anche senza la presenza dell’opposizione – scrivono della lista ‘Serena Arrighi sindaca –. I consiglieri di minoranza farebbero bene a studiarsi il regolamento piuttosto che provare a prendersi meriti che non appartengono loro". L’opposizione al contrario aveva sostenuto di astenersi dl voto ma di aver partecipato alla commissione per un dovere verso la cittadinanza. "Le commissioni sono valide con la presenza di almeno 4 consiglieri – proseguono dalla lista Arrighi –, quindi loro non hanno salvaguardato nulla, potevano anche non presentarsi o non rientrare in sala che la votazione e la commissione sarebbero state assolutamente valide". "Nessun bilancio poi deve obbligatoriamente passare dalla commissione cultura prima del voto in consiglio, l’unica preposta in tal senso è la commissione bilancio e questo compito lo stiamo correttamente assolvendo – concludono dalla lista Arrighi –, un eventuale passaggio dalla cultura sarà fatto solo ed esclusivamente a titolo informativo, se i tempi tecnici lo consentiranno, visto i giorni persi a seguito delle dimissioni della consigliera Mattei e successiva uscita dalla maggioranza. Quindi sottolineiamo ai consiglieri di opposizione che non hanno fatto niente per la città, anzi sarebbe più utile approfondissero gli aspetti regolamentari, soprattutto considerato che alcuni di loro ambivano pure a ruoli di governo".