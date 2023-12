"Nessun ridimensionamento per Fivizzano"

"Ho contattato la dirigente dell’Asl Toscana Nord Ovest Letizia Casani alla Vigilia di Natale per sapere come stavano le cose in merito ai ventilati tagli dei servizi in alcuni ospedali minori. E posso dire che il nostro nosocomio non subirà ridimensionamenti".

Il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti sgombra il campo dalle ipotesi circolate nei giorni scorsi e precisa, relativamente a quella che vorrebbe l’ospedale di Fivizzano tra quelli minori che Regione vorrebbe trasformare in Cau (centri di accoglienza e urgenza): "Non esiste alcun documento che attesti il ridimensionamento dei piccoli ospedali – sottolinea – Mi sono sentito con i dirigenti Asl e i vertici regionali: al momento non è programmato alcun taglio in questo senso. Mi spiego meglio, non sono previsti tagli bensì riduzioni di costi che non vanno però in alcun modo a incidere sull’erogazione dei servizi sanitari". Gli utenti del presidio sanitario, insomma, possono dormire sonni tranquilli. "I piccoli ospedali della nostra regione, il presidente Giani li ha sempre visti come una risorsa importante sul territorio – aggiunge Giannetti – Sicuramente vi sono spese da contenere ma di certo non verranno tagliati servizi erogati ai pazienti. La cosa è ben diversa. Fra l’altro, stiamo lavorando con chi è nel settore per far sì che nel nostro ospedale venga incrementata la chirurgia ortopedica specialistica. Attualmente, posso affermare che sono in corso degli studi per potenziare questa branca della medicina e chirurgia". Al centro, viene messa la disponibilità del servizio per la comunità.

"Del resto, ritengo che le funzioni di un ospedale periferico come il nostro – conclude Giannetti – debbano basarsi sulla specializzazione in determinati settori, in modo tale da poter assolvere alle esigenze di un cospicuo numero di abitanti. E inoltre non bisogna dimenticare della diagnostica: i piccoli poli sanitari possono essere di grande aiuto, così da sfoltire le liste d’attesa per i pazienti di intere province. L’ospedale di Fivizzano, per esempio, è in possesso di opportune strumentazioni che consentono di procedere in questo senso, riducendo i tempi tecnici. Basti vedere la nuova Tac di ultima generazione installata l’estate scorsa al Sant’Antonio abate, che fa giungere a Fivizzano persone dall’intera area di Massa Carrara. E’ la specializzazione che salverà gli ospedali periferici. Il resto sono solo chiacchiere".

Roberto Oligeri