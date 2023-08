'Nessun Dorma' Musica all'alba dal pontile di Marina di Massa

Stamani il pontile di Marina ha ospitato quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale del Ferragosto apuano: il concerto di musica classica ‘Nessun Dorma’ che sin dalla prima edizione richiama centinaia di persone sul litorale per assistere allo spettacolo e salutare così il sorgere del sole. All’alba di Ferragosto, con inizio alle 6, il concerto ’Nessun Dorma’ dal pontile festeggia in musica il Ferragosto marinello per iniziativa dell’associazione Antica Massa Cybea in collaborazione con il Ccn di Marina di Massa e con il patrocinio del Comune. Protagonista è l’orchestra di fiati del liceo musicale "Felice Palma" diretta dai maestri Francesca Corsi e Riccardo Figaia. Ad interpretare la celebre aria della Turandot pucciniana il tenore Tiziano Barontini. L’evento, presentato da Barbara Molinari, è aperto da un bagno sonoro a cura di Agos.

Le iniziative estive del calendario del Comune proseguono il 17 agosto, con il concerto omaggio a San Rocco nel borgo di Bargana alle 21, organizzato dall’associazione culturale Pubblica sssistenza, e nello stesso giorno alle 21.30 in piazza Garibaldi con ‘La meraviglia del jazz-Lara Bertelloni set’ a cura di Aics DoReMi.