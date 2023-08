Nessun apuano nel nuovo Cda della società

La società in house della Regione, Sviluppo Toscana, ha rivisto gli assetti manageriali: addio all’amministratore unico, con Orazio Figura che ha concluso il suo mandato, si passa a un consiglio di amministrazione a 5 membri. Ma tra loro nessun esponente apuano, malgrado Sviluppo Toscana abbia una delle principali sedi proprio a Massa, forse la più importante. Stiamo parlando dell’ex Bic o incubatore d’impresa, con il grande immobile un tempo portineria della Dalmine, piazzale e capannoni destinati a sostenere lo sviluppo e l’avvio di start up. Oggi è un’agenzia di sviluppo con una nuova governance a cinque membri nominata da Eugenio Giani. Andrea Serfogli, ex assessore pisano, è il presidente, al suo fianco Gessica Sartini, Andrea Puccetti, Mario Cerofolini (a titolo gratuito essendo in pensione) e Stefano Pastorelli.