"Nessun alibi per la filiera corta". Avanti tutta sulla legge del marmo

Tracciabilità del marmo, arriva il via libera dei sindacati. Semaforo verde di Cgil, Cisl e Uil nella commissione marmo presieduta da Nicola Marchetti sul documento che andrà a regolamentare e tracciare tutte le fasi, dalla cava all’opificio di trasformazione, dei blocchi estratti dal monte. A illustare il documento in commissione la sindaca Serena Arrighi e il responsabile dell’ufficio marmo Giuseppe Bruschi. Per le sigle sindacali presenti i segretari Nicola Del Vecchio della Cgil, Andrea Figaia per Cisl e Franco Borghini per Uil. Proprio la sindaca ha ricordato come sia stato pensato un regolamento sulla tracciabilità diviso in due parti. La prima fase dalla cava alla pesa, in cui a ogni blocco sarà assegnato un numero e un codice identificativo, utili al Comune per conoscere estrazione, materiale e giacimento. La seconda fase andrà invece dalla pesa all’opificio di trasformazione e spetterà al singolo concessionario che, seguendo la legge regionale, sarà tenuto a dimostrare la lavorazione in loco del proprio prodotto. E proprio sulla legge regionale 35, che prevede l’impegno di garantire la lavorazione almeno del 50 per cento del materiale nel sistema produttivo della filiera locale, c’è stato un lungo dibattito all’interno della commissione.

L’attenzione dei sindacati, più che sull’iter della tracciabilità, su cui è stato dato parere positivo, è stata soprattutto sulla legge regionale 35 e la necessità di farla rispettare. "Chiediamo il rispetto della normativa – hanno sottolineato i segretari – perché la legge c’è, è importante e va applicata, oltre a rappresentare una tutela per i lavoratori". Nel giro dei pareri, lungo dibattito in commissione, con riflessioni a favore e alcune maggiormente scettiche sulla reale possibilità di rispettare il 50 per cento in loco. Tema sollevato da molte aziende e su cui è stato soprattutto il consigliere Massimiliano Bernardi a esporre perplessità, chiedendo modifiche alla legge. "Non tutte le aziende saranno in grado di raggiungere questa soglia – ha sostenuto il consigliere – che per me è utopia. Mancano gli spazi, soprattutto per le realtà più piccole, che rischiano di essere mangiate da quelle più grandi. Ritengo la modifica alla legge un atto dovuto. Prevedo una catena di ricorsi". Nel lungo giro di interventi, tra la maggioranza è arrivato il parere positivo di Gian Maria Nardi sul regolamento, visto come strumento utile per immagazzinare dati interessanti sul marmo meritevoli di approfondimenti. "La soglia del 50 non è casuale – ha ricordato il capogruppo Pd – ma furono le stesse imprese a proporlo alla Regione, raccontando di un 40 per cento circa, immaginando quindi di poter arrivare al dato che oggi si richiede. Intanto raccogliamo i primi dati, anche sul discorso 50 per cento, poi eventualmente si faranno altri ragionamenti". A rassicurare ulteriormente sul rispetto della legge regionale è intervenuta in chiusura la sindaca Serena Arrighi. "Volontà dell’amministrazione è far applicare la 35 – ha ribadito – e tra l’altro la lavorazione in loco sui marmi pregiati raggiunge già ora l’80 per cento, sugli altri marmi è più bassa. Dai nostri calcoli sembrano veramente poche le cave in difficoltà. La mancanza di spazi non dovrà essere un alibi, perché a Carrara abbiamo aree deposito che potranno diventare spazi per la produzione".