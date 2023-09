’NeoMech23’ per il lavoro. Via al corso di formazione. Crea i tecnici del futuro

Tra la scelta dell’università, una volta finiti gli studi superiori, e andare a lavorare c’è sempre stato un abisso fatto di incertezze sul futuro, sulle difficoltà, sulle proprie capacità. In un mondo del lavoro in cui spesso si fatica a farsi spazio per la richiesta di specializzazioni, e se specializzati per mancanza di esperienza, nella provincia ora si apre una nuova possibilità, una rivoluzionaria ’terza via’ che prova a colmare questo vuoto. Si tratta di Its Prime, un Istituto tecnico superiore che a Massa Carrara inaugurerà il corso NeoMech23, incentrato sulla meccatronica.

L’Its, fortemente voluto dalla Provincia, in primis dal presidente Gianni Lorenzetti, offre un corso di formazione di due anni a prezzo moderato e di alta specializzazione, professionalizzante, con stage in tutte le più importanti aziende che si trovano sul territorio, e che spesso devono cercare tecnici fuori provincia. I corsi degli Istituto hanno proprio lo scopo di offrire una possibilità ai giovani dai 18 a 35 anni in possesso di diploma di entrare in questo settore così sviluppato nel nostro territorio, con numeri di assunzione assai elevati: gli studenti che escono da questi programmi vengono assunti per oltre il 90%.

"Quella che abbiamo voluto portare in provincia è una scommessa, che però passa attraverso il numero di iscrizioni che il corso riceverà – commenta Lorenzetti – è importante far capire a tutti i giovani del territorio che opportunità innovativa sia. Portare questo corso a Massa Carrara non è stato per niente semplice, e ora per far partire tutto servono studenti".

NeoMech23, dell’Istituto tecnico superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati, è un corso biennale rivolto a 25 studenti, organizzato da Its Prime in stretta collaborazione con Confindustria Livorno e Massa Carrara, ed ha lo scopo di formare sul territorio profili specializzati nella robotica industriale e nel collaudo di macchine ed impianti, con riferimento anche alla lavorazione del marmo. La particolarità di questi istituti è la grande praticità delle cose apprese, con 1800 ore totali di cui ben 700 di stage in azienda, aziende che collaborano alla formazione con propri docenti proprio perché sono alla costante ricerca di tecnici specializzati.

"La cosa da sottolineare –afferma Lorenzetti – è che questi corsi non si limitano a dare la possibilità, dopo due anni di impegno, di trovare lavoro, ma permettono di aprire strade verso un lavoro di qualità, ben retribuito e dunque ricercato. A livello di disoccupazione in provincia siamo simili alla Calabria: questa può essere una possibilità per cambiare le cose, un’inizio di un percorso per i giovani, per la nostra provincia ed anche per le aziende che possono trovare nel territorio professionisti già formati". Per maggiori informazioni anche sulle iscrizioni, ormai in chiusura, si può visitare il sito https:neomech23.itsprime.it, mentre un podcast dedicato con intervista a docenti, alunni ed al presidente Lorenzetti sarà a breve disponibile in streaming.

Gabriele Ratti